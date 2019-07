Signature d’accord de services aériens entre le Sénégal et l’Arabie Saoudite : Le vol direct Dakar-Djeddah de nouveau disponible

Le Ministre du Tourisme et des Transports Aériens, Monsieur Alioune Sarr, était en mission à Djeddah, ce 22 juillet 2019, afin de représenter son Excellence Monsieur Macky Sall, Président de la République à la cérémonie de signature des accords de services aériens entre le Sénégal et le Royaume d’Arabie Saoudite.

Dans cette délégation présente dans la capitale économique saoudienne, on peut compter la présence de Monsieur Ibrahima Kane le directeur général d’Air Sénégal SA et aussi du dircteur général de l’Anacim, Maguèye Marame Ndao.



Cet accord de partenariat a été signé dans la journée de ce lundi 22 juillet à Djeddah par le président de l’autorité générale de l’Aviation Civile, Monsieur Abdulhadi Bin Ahmed Al-Mansouri et du ministre des transports aériens, Monsieur Alioune Sarr.

Cet accord permettra le rétablissement de la desserte entre le Sénégal et l’Arabie Saoudite et ainsi, va améliorer la connectivité aérienne entre cette région du monde qu’est le Moyen Orient et l’Afrique.

En effet, la desserte directe entre les deux pays a été rompue depuis 2008. La cérémonie de signature d’aujourd’hui est l’aboutissement d’une série de négociations entamées depuis 2012.



Ce nouvel accord est également un levier majeur pour le développement des échanges économiques et commerciaux entre les deux pays.

Aussitôt après la signature de cet accord de partenariat de services aériens entre le Sénégal et l’Arabie Saoudite, le directeur général de Saudi Arabian AirLines, Saleh bin Nasser Al-Jasser a reçu la visite du ministre des transports aériens du Sénégal Monsieur Alioune Sarr à l’occasion d’une séance de travail au sein du Siège de la compagnie saoudienne.Le directeur de Saudi Arabian Airlines se dit très content de cet accord de partenariat signé entre les deux pays, chose qu’ils ont souhaitée depuis longtemps », a-t-il laissé entendre…



Le directeur général de Saudi Arabian AirLines ne veut pas en rester là d’autant plus qu’il a invité le directeur Général d’Air Sénégal SA, Monsieur Ibrahima Kane à faire un autre voyage afin de scruter d’autres opportunités pour consolider encore plus les liens entre les deux pays.

Le représentant du Chef de l’État, non moins ministre des transports aériens du Sénégal, Monsieur Alioune Sarr se dit : « Très heureux de voir Air Sénégal SA et Saudian AirLines engager cette relation de coopération »

Cet accord de partenariat de service aériens signé entre le Sénégal et le Royaume saoudien va beaucoup bénéficier aux deux États. Ces accords signés vont aussi faciliter la tarification aux plus de 12.800 pèlerins sénégalais qui vont effectuer le Hajj chaque année.