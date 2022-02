[ Profil] Adama Diallo : L’homme qui a refusé le commandement territorial pour devenir acteur politique

Le préfet du département de Gossas, Mbaye Dionne, a installé Adama Diallo au poste de maire de la commune , après sa démission de la présidence du conseil départemental de la dite commune .

Président du conseil départemental sortant, Adama Diallo a été réélu avec plus de 58 % à la suite des élections locales du 23 janvier 2022.

Cependant, sous l’impulsion de la population, Adama Diallo avait aussi une liste communale composée de mouvements associatifs et de partis politiques. Cette coalition a aussi gagné la commune de Gossas.

‘’J’ai accepté d’être mandataire départemental de BBY pour la confiance accordée en moi par son Excellence le Président Macky Sall et nous avons gagné largement’’, a t- il déclaré.

‘’Quant à ma candidature à la mairie, elle était une demande sociale et politique. Cela se traduit par la victoire éclatante de notre coalition ANdu Nawlé Soxali Sunu Gox avec plus de 1 000 voix sur le candidat de BBY et par ailleurs maire sortant’’, ajoutera-t-il.

Le nouveau premier magistrat de la ville de Gossas, âgé de 49 ans, a fait ses études élémentaires à l’école Samba Yomb de Gossas. Après le certificat et l’entrée en sixième, il va au CEM Khar Kane où il décroche son BFEM. A cette époque, Gossas ne disposait pas de lycée et Adama fut donc orienté au lycée Seydina Limamoulaye de Pikine pour le cycle secondaire, en série E.

Après le baccalauréat, il va à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar pour suivre des études à la faculté de Mathématiques et physique-chimie. Après son Dues 2, Adama passe le concours d’entrée à l’EFI de Louga. Il est affecté dans le Sénégal oriental, précisément à Missirah, puis à Gouloumbou avant de revenir à l’école élémentaire de Pikine 27. Ayant obtenu tous ses diplômes de l’enseignement, il change de fusil d’épaule, en réussissant le concours d’entrée à l’ENA cycle B option Administration générale.

Le nouveau maire de Gossas sort de cette prestigieuse école comme secrétaire d’administration et est affecté au ministère de la Décentralisation et de la Coopération internationale où il occupe le poste de chef du Bureau de la coopération internationale.

Ensuite, il est nommé adjoint au préfet du département de Gossas, puis premier sous-préfet de l’arrondissement de Nguélou, dans le département de Guinguinéo.

Homme de défis, studieux et ambitieux, il réussit encore le concours d’entrée à l’ENA cycle A pour devenir administrateur civil. A sa sortie, Adama Diallo est affecté au ministère des Finances. Il ne voulait pas du commandement territorial, car il nourrissait depuis longtemps des ambitions politiques pour Gossas.

En 2014, Adama Diallo est élu premier président du Conseil départemental de Gossas, puis nommé successivement contrôleur régional des finances de Thiès et secrétaire général du ministère du Pétrole et des Énergies.

Après une première mandature réussie, Adama a naturellement rempilé au poste de président du conseil départemental, avant de rendre sa démission et d’être installé comme nouveau maire pour une durée de cinq ans.