Football : Papis Demba Cissé signe avec un club turc

Papis Demba Cissé se relance avec Çaykur Rizespor (D1 Turquie) en paraphant un contrat d’un an et demi.

Sans club depuis la fin de son passage à Fenerbahce en juillet 2021, Papis Demba Cissé réapparaît en Super Lig. Le Lion s’est en effet engagé avec le club turc de Çaykur Rizespor pour une durée d’un an et six mois avec option pour une année supplémentaire.

Le club n’a gagné que 6 de ses 24 matchs en championnat et occupe actuellement la 18ème place du championnat turc. Çaykur Rizespor espère, avec l’arrivée du grand attaquant sénégalais, s’éloigner de cette zone rouge de relégation, renseigne le Quotidien.