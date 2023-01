Procès Adji Sarr-Sonko : Les députés de Yewwi entrent dans la danse

Les parlementaires du groupe Yewwi Askan Wi entendent, à leur tour, faire face au régime en place, pour défendre le leader du Pastef Ousmane Sonko. Face à la presse ce vendredi 27 janvier, ces députés de l’opposition ont affirmé que le président Macky Sall aurait pour ambition la « liquidation politique des candidats sérieux de l’opposition ». Ceci, en vue de briguer « un troisième mandat ».

« Nous allons résister face au monstre », ont déclaré les députés membres du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi. Comme l’avait assuré Ousmane Sonko lors de son meeting du dimanche 22 janvier, ces parlementaires promettent eux aussi d’engager le combat pour, disent-ils, faire face à « l’arbitraire et à l’oppression exercés par le régime de Macky Sall », notamment sur le maire de Ziguinchor.

« Le président Ousmane Sonko subit, depuis trop longtemps, des actes de persécution judiciaire et administrative qui sont certainement pilotés depuis le palais présidentiel. En effet, la folle machination judiciaire qui a privé Karim Wade et Khalifa Ababacar Sall de leurs droits d’éligibilité s’est emballée à nouveau pour broyer de l’opposant et faire d’Ousmane Sonko sa prochaine victime sacrificielle sur l’autel de la nouvelle religion d’État : le présidentialisme illimité de Macky Sall au mépris de la Constitution, du droit à un procès équitable et des libertés fondamentales des citoyens », pestent-ils.

Ces députés condamnent ainsi « l’ordonnance de renvoi décidée par le juge d’instruction, alors que l’extrême fragilité des accusations militait en faveur d’un non-lieu ».

Face à ce qu’ils jugent comme étant une forfaiture, les parlementaires de Yewwi affirment avoir eux aussi « déjà creusé leur tombe ». « Le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi résistera par tous les moyens à la volonté dictatoriale de Macky Sall et de ses larbins », soutiennent-ils.

Par ailleurs, ils invitent « les Sénégalaises et Sénégalais épris de justice, de l’intérieur et de la diaspora, à se joindre au mouvement de refus de liquidation politique du Pros (Ousmane Sonko) et à une 3e candidature du président Macky Sall ».