Le pôle – Territoire, organisé autour des potentialités du territoire, le pôle est un foyer de concentration économique générateur d’activités motrices avec une forte puissance d’entraînement d’où sa centralité et son attractivité.

Le pôle Territoire accompagne les collectivités territoriales (Régions, Départements, Intercommunalités et Communes) dans la mise en place de démarches environnementales et de Développement Durable ou de systèmes de management de l’environnement et de l’énergie. Il possède des rôles de conseil et d’expertise auprès des villes et des intercommunalités dans le cadre de projets d’aménagement d’habitat ou de zones d’activités (éco-quartiers, éco-parc d’activités, études d’impact), de l’élaboration de documents de planification urbaine, de la mise en place de démarches de Développement Durable ou de politique Energie Climat.

Il développe également des missions de formation, de sensibilisation, d’animation et de communication envers l’ensemble des publics concernés par ces opérations (élus, techniciens, partenaires et population). Il est composé d’ingénieurs possédant des compétences dans l’ensemble des domaines de l’environnement et de l’aménagement du territoire (urbanisme réglementaire et opérationnel, évaluation environnementale, trame verte et bleue, démarche de développement durable,…).

Nos domaines de compétences sont les suivants :

Approches Environnementales de l’Urbanisme sur une zone d’habitat;

Approches Environnementales de l’Urbanisme sur une zone d’activités;

Approches Environnementales de l’Urbanisme à l’échelle de PLU;

Accompagnement à la mise en place du label Cit’ergie;

Etat Initial de l’Environnement et Evaluation Environnementales dans le cadre de SCoT et de PLU, Trame Verte et Bleue

Démarches de Développement Durable;

Chartes de qualité environnementale et paysagère

Systèmes de Management de l’Environnement pour les collectivités et les Ports

Etudes environnementales diverses

