Problème foncier à Ngor: Mme Aida SECK pointe M. D du doigt…

Une histoire de foncier secoue encore le village traditionnel de Ngor. Cette fois ci, c’est une ancienne émigré revenue au bercail pour investir dans le monde de l’immobilier avec un partenaire du nom de L. G. S qui indexe Monsieur M. D de vouloir faire main basse sur son terrain d’une superficie de 150m2.

Madame Aida SECK a fait face à la presse pour dénoncer les manœuvres du sieur qui est sur son terrain et a déjà commencé à construire dessus. Devant la presse elle déclare: “je n’ai pas hérité de ce terrain, je l’ai acheté avec mon propre argent en l’an 2000, étant une émigré et voulant dans le future investir dans mon pays, j’ai acheté le terrain. Cependant je voudrais attirer l’attention sur le fait que je voudrai réaliser des choses dans mon pays, mais il y a toujours des gens qui me passent dessus en m’escroquant, soit de la marchandise, de l’argent, et cette fois ci de mon terrain.

Au début, je ne connaissais pas L.G. S, il m’a été présenté par un ami en commun. C’est dans ces entrefaites que ce dernier m’a demandé de travailler en collaboration. Vu que j’avais le terrain en ma possession, nous avions décidé d’investir dans le monde de l’immobilier. Nous avons commencé à faire la démarche pour concrétiser le projet mobilier, en contactant un Architect, qui a dessiné les plans et autres. Profitant de mon voyage à Paris pour me soigner, il me demanda qu’à mon retour, nous devons signer des documents.

Une fois à Dakar, je le retrouve dans mon terrain, je lui demande ce qu’il faisait là-bas, il répond que maintenant le terrain lui appartenait. Je lui ai dis que cela ne pouvait pas être possible, et que le terrain m’appartenait. De ce faite, j’ai entamé une procédure au niveau du tribunal. Il lui a été signifié que s’il voulait prendre possession de mon bien, il fallait qu’il paye 150 millions, pour faut et usage de faut, escroquerie. Voulant se sortir de ce pétrin, il a cédé le terrain à la femme de M. D. et celle ci a commencé de construire dessus. Quand je lui a fait savoir que le terrain était à moi, et que le dossier était pendant en justice, que celui ci ne pouvait pas lui appartenir.

La question que je pose est comment un dossier qui est pendant en justice, qui n’a pas encore était jugé, comment est ce qu’une tierce personne peut dire qu’elle a un titre foncier dessus, et un droit réel? De ce faite, je demande aux autorités étatiques de m’aider à entrer en possession de mon bien. C’est pourquoi avec le concours de monsieur Dame MBODJI qui m’apporte un soutien sans faille, j’ai tenu à faire face à presse pour dénoncer et demander de l’aide”.