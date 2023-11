Le bras de fer entre le mandataire de Ousmane SONJKO et la Direction Générale des élections est loin de connaître son épilogue. En effet, depuis la décision du juge Sabassy FAYE du tribunal de Ziguinchor de réintégrer Ousmane SONKO sur le fichier électorale et de remettre à son mandataire les fiches de parrainage, la DGE s’entête dans son refus. Accompagné d’un huissier de justice ce jeudi Ayib DAFFE a pour la première fois accédé à l’intérieur de la DGE où il a été reçu par le Directeur de la division des opérations électorale mais sans la présence de l’huissier.

A la sortie de cette audience qui n’a duré moins d’une quart heure de minute, Ayib DAFFE parle de sa désolation. Selon lui, la Direction Générale des élections est catégorique. Elle (la DGE) refuse de se soumettre à la loi. Elle se contente de son communiqué du 31 Octobre pour justifier son refus malgré la décision de la CENA (Commission Électorale Nationale Autonome) qui ordonne dans son pouvoir de dessaisissement de la DGE et de substitution d’action pour délivrer les fiches de parrainage au candidat Ousmane SONKO.

La réponse de la DGE est très légère. Elle se tient à son communiqué qui fait état de la radiation de Ousmane SONKO sur le ficher électorale en brandissant la décision de la chambre administrative de la cour suprême dit-il.

“Cette rébellion de la DGE ne peut pas prospérer selon Ayib DAFFE qui annonce d’autres combats politiques pour faire valoir les droits de son candidat Ousmane SONKO. Donc nous allons retourner à la CENA pour qu’elle nous remette directement les fiches de parrainage. A ce jour, nous avons perdu presque un mois car depuis 29 Septembre, les autres candidats sont en train de collecter sur le terrain et le dépôt des dossiers de parrainage est fixé au 26 Décembre 2023, d’ici cette date nous espérons recevoir et fiches et collecter les trois millions de parrains afin d’espérer remporter l’élection présidentielle du 25 février 2024. le début des parrainage’’.

D’après Dame MBODJI qui est venu accompagner Ayip DAFFE, la DGE est en train de tergiverser pour empêcher la participation de Ousmane SONKO à l’élection présidentielle de 25 février 2024.

Selon le membre fondateur du LACOS (Leaders Alliés du Candidat Ousmane Sonko), “nous sommes dans une constatons de voie de faite car Macky Sall et le BBY ont peur de Ousmane Sonko“.