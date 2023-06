Tabaski : Samba Diobéne Ka reconnaît la pénurie de brebis à Dakar mais...

Avec l’approche de la tabaski, le débat s’élève sur une possible pénurie de moutons. Le ministre Samba Ndiobene Ka a tenté de rassurer les Sénégalais sur cette question, tout en reconnaissant qu’il existe actuellement un fossé dans la région de Dakar.Il a représenté le Premier ministre, Amadou Ba, mardi, pendant la réunion gouvernementale avec la presse, initié sous une nouvelle forme les «Réunions Gouvernement-Presse», à la Primature.

Approvisionnement de brebis.

Plus de 4000 moutons sont introduits chaque jour sur le territoire du Dakar. Mais, il convient de noter qu’il existe un déficit de 20000 têtes par rapport à l’offre de l’an dernier, a déclaré Samba Ndiobéne Ka.

Le Ministre du développement communautaire, de la solidarité nationale, de l’équité sociale et territoriale a rappelé que dans le passé le Sénégal importait plus de 550.000 moutons de Tabaski.Et le gouvernement, par l’intermédiaire du ministère de l’Élevage et de la Production animale, a lancé un important programme appelé le Programme national d’autosuffisance ovine lancé en 2017. D’après lui, ce programme a considérablement réduit l’importation de moutons de 550 000 à plus de 300 000. Malgré cela, le ministre reconnaît qu’il y a encore beaucoup de travail à faire.

On dit souvent que Tabaski, outre son caractère religieux, a un caractère uniquement social et l’intervention étatique a un certain niveau, soit pour réglementer, mais parfois aussi pour faciliter. Parce que dans le cas de l’approvisionnement en moutons, il y avait beaucoup de contraintes par le passé.Contraintes au niveau national, mais aussi contraintes vis-à-vis du monde extérieur, particulièrement vis-à-vis de la Mauritanie.À ce niveau, le 18 avril, le premier ministre a émis un décret de facilitation pour l’approvisionnement de notre marché ovin, a insisté Samba Diobene Ka.

La subvention pour l’alimentation du bétail.

Il ajoute : « L’Etat a mis en place un système pour subventionner toute la nourriture utilisée dans ces opérations de Tabaski. En 2023, l’Etat a placé 2.200 tonnes d’aliments subventionnés à plus de 50% pour permettre à tous les opérateurs d’accéder à l’alimentation. Cela permet à tous les Sénégalais, indépendamment de leur marché boursier, d’avoir accès à un mouton.J’ai fait une tournée en Mauritanie où j’ai rassuré les paysans et les opérateurs sur les mesures prises par l’État sénégalais et leur ai fait prendre conscience des nouveautés. Les exploitants mauritaniens sont prêts à apporter une grande quantité de moutons. Les Sénégalais doivent conserver cette position : être accueillants, être le pays du Téranga. »