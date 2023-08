Prix Denrées Alimentaires : Thierno Alassane Sall dénonce la politique gouvernementale

Aujourd’hui, pour un kilo d’oignons sur le marché central de Thiès comptent 1200 francs CFA, 2000 francs pour le ñebbe et 1000 francs pour trois yabóy. Certains demandent même un poivron ou un oignon à des âmes charitables, faute d’argent.

Le Sénégal est dans l’angoisse. Nos océans sont pillés par des chalutiers étrangers et nos fermiers sont livrés à eux-mêmes, comme cette femme courageuse de Bambali.

Le régime a promis à la population Yoonu Yokkoute et la souveraineté alimentaire plus d’une décennie après, il a seulement les fantômes de PRODAC à lui offrir.

Cet enfant à l’arrière de ce fermier de Bambali, c’est son seul espoir de sortir d’une vie où elle a tiré le mauvais sort. Cultiver, cuisiner, donner naissance, attentionné, réconfortant. La douleur désespérée de ces mères, qui par la force de leurs armes, de leurs petites entreprises, de leur misère, payé le kit de l’école primaire à supérieure, et finalement se résigner à offrir de l’aide financière, afin que leurs enfants prennent ces pirogues du désespoir.

Le paradoxe est qu’ils sont prêts à faire n’importe quoi pour devenir des travailleurs agricoles en Europe, émigrant sur des canoës qui ne pêchent plus beaucoup, laissant derrière eux ce beau et généreux pays du Sénégal en agonie, asséché par les promesses politiques, et les océans vidés par la corruption.