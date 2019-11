Prison du Cap Manuel : Hissein Habré très mal en point

Incarcéré à la prison du Cap Manuel après sa condamnation à perpétuité par les défuntes Chambres africaines extraordinaires (Cae), Hissein Habré a aujourd’hui une santé fragile, même inquiétante. Selon le quotidien « Vox Populi », l’ancien président Tchadien serait mal en point et confronté souvent à des soucis sanitaires. D’ailleurs, depuis le mois de novembre, il a été vu plusieurs fois dans un Cabinet médical. Son état de santé est « désormais incompatible avec la détention », selon ses médecins cité par le journal.

Pour rappel, l’ancien président tchadien en exil au Sénégal avait été reconnu coupable de crimes contre l’humanité, crimes de guerre et crimes de torture et condamné en mai 2016, à la prison à perpétuité. Une condamnation confirmée en appel, en avril 2017. Au total, les exactions commises sous son régime auraient fait quelque 40 000 morts entre 1982 et 1990.