Prison de Rebeuss : L’activiste Hannibal Djim a piqué une crise après 8 jours de grève de la faim

Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, Guy Marius Sagna et le FRAPP annoncent qu’ils viennent d’être informés que leur camarade Hannibal Djim « détenu arbitrairement à la prison de Rebeuss depuis 06 mois, et en grève de la faim depuis 08 jours pour dénoncer sa détention arbitraire, vient de piquer une crise et se trouve présentement à l’infirmerie de la prison. Le FRAPP exige la libération immédiate et sans conditions du camarade Hannibal Djim et de tous les détenus politiques dont le nombre dépasse aujourd’hui 700 ».

Le communiqué d’ajouter: « Il y a une heure, le FRAPP apprenait que l’opposant et détenu politique Ousmane Sonko, qui observe une grève de la faim à la prison de Sébikotane, depuis son arrestation et sa détention arbitraires, est évacué aux urgences de l’hôpital Principal de Dakar ».

FRAPP et Guy Marius Sagna affirment qu’ils sont présentement « des centaines de sénégalais dans les prisons, détenus arbitrairement pour avoir exprimé une position politique, qui sont en grève de la faim, et dont l’état de santé est de jour en jour plus inquiétant ».

Ils interpellent l’État du Sénégal, « plus personnellement le ministre de la justice et le Président Macky Sall, et les tient responsables de toute conséquence non heureuse qui pourrait découler de leur éventuelle indifférence »

Ils en appellent également à toutes les forces vives, politiques, droits-de-l’hommistes, société civile, autorités coutumières et religieuses. « Il est encore temps de dire stop à Macky Sall, à son ministre de la justice et à tout son gouvernement, avant l’irréparable ne continue de se produire », alerte le document.