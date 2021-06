Prise en charge des enfants «traumatisés» au Sénégal : Un guide pratique destiné au personnel de santé

​L’Etat, à travers la Direction générale de la Santé, a fait élaborer un outil pratique destiné aux personnels de santé pour mieux prendre en charge les enfants victimes de violences. Il s’agit d’un guide qui va surtout aider à une détection précoce des cas pour éviter surtout les traumatismes qui seraient responsables de 7 % des décès chez les enfants.

Les accidents de la vie courante sont fréquents chez les enfants. Ils sont aussi à l’origine de lésions handicapantes et de décès. L’ancienne directrice de la Santé, qui cite une enquête de l’Ansd (Agence nationale de la statistique et de la démographie) réalisée en 2016 dans la région de Dakar, révèle que 25 % des enfants de moins de 15 ans sont victimes de violences physiques graves. Soit environ 300 000 enfants.

Selon Dr Marie Khémess Ngom Ndiaye, les traumatismes sont responsables de 7 % des décès d’enfants au Sénégal et sont la deuxième cause de mortalité infantile. Des cas de violences relayés presque tous les jours dans les médias s’ils ne sont dénoncés par la communauté. Sauf que les données disponibles sont collectées de manière parcellaire. Elles ne sont pas suffisamment documentées. Ce qui empêche de cerner l’ampleur du phénomène et ses causes profondes.

Dr Ngom, qui déplore l’insuffisance notée dans la collecte des informations liées à ces violences exercées sur les enfants, dit aussi avoir constaté des manquements liés à la disponibilité des services offerts aux victimes avec surtout un défaut dans la coordination des activités de prévention.

Pour une meilleure prise en charge des victimes et plus de rigueur dans la collecte des données, l’Etat a fait élaborer un document de détection et de prise en charge des enfants victimes de violences par les professionnels de santé. Ce référentiel définit la violence comme « tout acte volontaire pouvant porter atteinte à l’intégrité morale ou physique de la personne dans le but de contraindre, dominer ou de détruire entraînant des souffrances physiques et/ou mentales, infligées à autrui ou à soi-même ».

Ce guide à l’intention des professionnels de santé, qui prend en charge l’accueil/interrogatoire, l’examen clinique, la collecte des preuves médico-légales, le traitement, la documentation, l’orientation et le référencement, a été conçu par la division Prévention de la violence et des traumatismes de la Direction générale de la santé. Ce, pour contribuer à l’amélioration de l’accès aux soins de santé des enfants victimes de maltraitances et violences sexuelles. Notamment la qualité de l’offre de services.

C’est un outil pratique adressé aux personnels de santé qui décrit les différentes formes de maltraitances et d’abus sexuels sur l’enfant. Ces personnels ont en effet un rôle et une contribution majeurs à jouer dans ce domaine. Au contact quotidien des familles et des enfants, « ils ont à la fois cette opportunité et aussi cette responsabilité de prévenir, détecter les risques de violences à l’encontre des enfants et d’y répondre à chaque fois dans le respect de leur mandat et en liaison avec les autres secteurs », a déclaré la représentante résidente de l’Unicef au Sénégal, Silvia Danailov.

Abondant dans le même sens, le chef de la division Prévention de la violence et des traumatismes, Dr Bineta Sène, explique que cet outil va renforcer les personnels de santé dans la détection des enfants victimes de violences mais aussi dans la prise de mesures pour protéger la santé et la sécurité de l’enfant, rapporte Le Témoin.