Présidentielle au Sénégal : l’UE débarque avec ses observateurs

L’Union Européenne a déployé une mission d’observation électorale (MOE UE) au Sénégal à quelques jours du scrutin. En effet, pour expliquer le processus d’observation de la journée électorale, avec un éventuel deuxième tour le 24 Mars, ladite organisation a organisé, ce lundi, une conférence de presse au Radisson Blu.

Pour sa deuxième mission d’observation électorale au Sénégal, après celle de 2012, l’UE dispose d’une équipe cadre de 9 analystes experts dans le domaine électoral, politique, légal, médias, données de l’observation, coordonnateur des observateurs et relations de presse, plus une équipe logistique et sécurité déployée dans les 14 régions du Sénégal. Si l’on en croit à Elena Valenciano coordonnatrice de la mission d’observation.