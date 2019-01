Ziarra famille omarienne : Thierno Madani Tall demande plus de précautions sur Internet

Le serviteur de la communauté Omarienne, Thierno Madani Tall, Khalife de la famille de Thierno Mountaga Tall, a invité, hier, les responsables de média à éviter de diffuser de fausses informations pouvant atteindre la dignité des citoyens. «Aujourd’hui, c’est avec indignation que nous constatons qu’il est devenu monnaie courante dans le monde en général et dans nos pays en particulier de s’en prendre l’intégralité physique et morale des personnes à travers les média et les réseaux sociaux. Ce qui est en porte à faux vers nos valeurs et vertus islamiques», a fait remarquer Thierno Madani Tall, dans un discours lu en français.

Ainsi, il a invité les citoyens à bannir de tels comportements. «Nous lançons ainsi un appel solennel à la retenue, au respect des autorités quelles soient étatiques, religieuses ou de la société civile», recommande-t-il. «Gardons à l’esprit que les attaques virulentes et irrespectueuses heurtent leurs familles proches parents et amis. Évitons les fausses informations qui n’ont d’autres objectifs que de détruire d’honnête citoyens, leurs relations et des familles. Cette méchanceté gratuite est à bannir au niveau des organes de presses et plus particulièrement la presse en ligne», suggère-t-il.

C’est le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye qui a présidé la cérémonie officielle de l’édition 2019 de la Ziarra de Thierno Saïdou Nourou et Thierno Mountaga Tall.