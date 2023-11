Présidentielle : La dissolution de Pastef “n’entraîne pas la déchéance électorale” de Bassirou Diomaye Faye (Ndiaga Sylla)

Dans un “avis sur la dissolution d’un parti et la candidature” parvenu à Seneweb, l’expert électoral Ndiaga Sylla a tenu à rappeler qu’un parti politique dissous n’a pas capacité à investir un candidat.

De plus, a-t-il précisé, “la dissolution d’un parti politique n’entraîne pas la déchéance électorale de ses responsables et membres”. Il écrit que ni la loi n°81-17 du 6 mai 1981 relative aux partis politiques, modifiée, ni le Code des obligations civiles et commerciales (Cocc), ni le Code électoral ne stipulent l’interdiction de se présenter à une élection.