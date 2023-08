Présidentielle 2024, Un nouveau parti voit le jour : le MDIS

La campagne présidentielle de février 2024 ne comptera pas que les partis que nous connaissons tous, un nouveau Parti dénommé (MDIS), le Mouvement Démocratique Pour le Développement Intégral du Sénégal a été lancé ce samedi, 26 août 2023, au Cices de Dakar, avec à sa tête M. Samba Ndiaye.

Le leader du parti MDIS, le mouvement démocratique pour le développement intégral du Sénégal, M. Samba Ndiaye a déclaré que le bien-être du citoyen serait au cœur des futures activités du parti. ” Ce nouveau parti met un terme à la tendance d’essayer de trouver des solutions faciles et simplistes aux problèmes politiques et nationaux”, a-t-il dit.Selon lui, ce qui différencie principalement le MDIS d’autres organisations politiques du pays, c’est la formation d’une équipe responsable pour avancer vers un horizon d’espoir.

Dans le discours de lancement qu’il a prononcé, le Président du MDIS a annoncé les motivations et les intentions de cette nouvelle formation politique. « Le MDIS qui était jusque-là un mouvement politique existe depuis 2015 » a-t-il fait savoir.

“Être Candidat c’est d’abord avoir un parcours…”

De plus, M. Samba Ndiaye demande à ses militants de se tenir prêts. “Être Candidat c’est d’abord avoir un parcours et tous ceux qui sont en train de faire du bruit n’ont pas de parcours. J’ai lancé un défi, personne et je dis bien personne d’entre eux n’a un parcours similaire au mien. Je suis le candidat de l’éthique, du travail et du respect” a-t-il clamé.

M. Ndiaye demande à ses militants et sympathisants de se tenir prêts pour les échéances à venir. Il a ajouté que “Le pouvoir ne se gagne pas dans la violence, dans la calomnie ni dans les insultes mais plutôt dans le respect, les règles de l’art mais aussi et surtout la confiance des Sénégalais de tout bord”.

Rappelons que M. Ndiaye est titulaire d’un brevet d’invention et de plusieurs distinctions qui ont couronné l’excellent travail qu’il a fourni à la SIRN pour le développement de la pêche au Sénégal, le président du parti MDIS gère la gestion des Grands Trains du Sénégal S.A pour la relance du transport ferroviaire du Sénégal.