Karim WADE “enfin éligible”. Ce, suite à l’adoption du texte portant réforme du code électoral par les députés, le samedi 5 août par 124 voix pour, 1 contre et 0 abstention. Une aubaine pour les karimistes, dont particulièrement Mme Ami DIOUF KONE, coordinatrice du Mouvement “Diaspora Jogna Fal Karim Jotna”. Lors d’un entretien avec Senego, elle est aussi revenue sur la situation de SONKO…

Après plusieurs années de combat, Karim enfin éligible…

La coordinatrice du Mouvement “Diaspora Jotna FALL Karim Jotna” de rappeler les propos des avocats de Wade-fils, selon lesquels il est éligible depuis 2021. “Donc, nous n’avions pas à nous en faire sur ce point. Mais, concernant la réforme du Code électoral, je pense que ce n’est qu’une réparation de préjudice à l’endroit de Karim WADE, causé par le régime en place. Parce que ce sont eux qui ont emprisonné Karim WADE, à travers une Cour particulière, tout simplement pour l’éliminer de la course à la Présidence. C’est le Président Macky SALL qui a tout manœuvré pour l’éliminer. Et c’est lui, Macky, qui revient manœuvrer pour qu’il recouvre ses droits…,” selon notre interlocutrice. D’après elle, à travers cet acte, le chef de l’Etat “estime qu’il pourra être quitte avec sa conscience” .

À quelques mois seulement de la Présidentielle…

Bientôt la présidentielle, quelques mois seulement nous séparent des joutes électorales. Et bon nombre de Sénégalais se posent la question de savoir, comment Karim compte s’engager dans cette campagne à venir, dans le but de conquérir le suffrage. Mme KONE estime que le PDS est un grand parti. “Un parti où on trouve des représentants partout au Sénégal et dans la Diaspora. Les militants sont là et n’ont jamais cessé la mobilisation, depuis 2012. Et la reconquête du pouvoir a toujours été notre sacerdoce. Donc, nous sommes prêts et déterminés pour que notre candidat gagent ces élections… Le PDS a fait un bilan extraordinaire et les sénégalais nous attendent…“, laisse entendre la coordinatrice du Mouvement Diaspora Jotna Fall Karim Jotna.

Retour de Karim au Sénégal…

Son retour annoncé depuis plusieurs année, à chaque élection, Mme Koné précise que leur leader sera, cette fois-ci, bientôt de retour. ” Parce qu’il vient pour sauver la République, le pays qui traverse une crise sans précédant. Et le seul capable de réparer tout » ce mal, réconcilier le peuple sénégalais et faire émerger le Pays, c’es bien Karim WADE“, soutient-elle.

Et à ses camarades de Parti qui avaient tourné le dos au PDS, elle demande à ces derniers de revenir “au côté de leur frère Karim WADE. À tous les fils de Me Abdoulaye Wade, nous leur demandons de revenir leur frère…”

Ousmane SONKO en prison, Karim en sauveur?

Sur l’emprisonnement de Sonko, Mme KONE espère que Karim WADE va jouer sa partition pour qu’il soit libre et qu’il puisse participer à la Présidentielle de 2024. Pour elle, “Karim WADE est le président qui incarne la réconciliation nationale… Et pour ne pas être nihiliste, SONKO est un homme politique dont je reconnait le leadership. Et nous aussi avons été dans la même situation que lui, en nous privant de nos droits… Nous savons ce qu’est vivre une injustice. Et je pense que Karim WADE, lorsqu’il sera élu Président de la République, va prendre l’initiative de gracier Ousmane SONKO pour qu’il puisse rentrer dans le jeu politique et lui montrer de manière démocratique qu’il ne représente pas la majorité, mais bien nous…“