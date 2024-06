La présence d’usines de farine de poisson au Sénégal suscite une vive polémique

La présence d’usines de farine de poisson au Sénégal suscite une vive opposition, en raison de leurs impacts néfastes sur l’économie locale et l’environnement. Ainsi, en prélude à la Journée mondiale de l’océan célébrée demain, une coalition nationale s’est formée pour dénoncer ces usines. D’ailleurs, les membres de la coalition ont saisi le ministère des Pêches à travers un mémorandum qui met en relief plusieurs problématiques majeures, dont l’inaccessibilité des produits frais aux communautés locales.

« Les usines de farine et d’huile de poisson concurrencent fortement les marchés locaux de la consommation et les femmes transformatrices dans l’accès à la matière première, essentiellement les petits pélagiques ».

« Cette concurrence accrue explique, en partie, le manque de poissons pour la consommation sur les marchés locaux, laissant de nombreuses femmes, qui dépendent de la transformation du poisson pour leur subsistance, oisives et désemparées. L’expansion de l’industrie de la farine et de l’huile de poisson représente ainsi une menace pour les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire de millions de personnes au Sénégal », atteste Abdoul Sow membre de ladite coalition.

Sur le plan environnemental, ajoute-t-il, « les usines de farine et d’huile de poisson posent également des risques considérables. Elles détruisent le cadre de vie des populations locales par la pollution atmosphérique, les odeurs nauséabondes et la pollution des eaux et du sol causée par les rejets industriels. Les habitants de Kayar, Joal, Mbour, Saint-Louis (…) se plaignent depuis plusieurs années des dommages causés par ces usines », se désole M. Sow sur les ondes d’iRadio.

Face à ces constats alarmants, la coalition nationale appelle les autorités sénégalaises à prendre des mesures immédiates. Parmi les recommandations, elle demande l’application des conclusions des concertations sur la problématique des usines de farine et d’huile de poisson, et le gel de toute nouvelle implantation d’unités industrielles. La coalition insiste également sur l’urgence de protéger l’agriculture et la transformation locales, indispensables à la sécurité alimentaire et à l’économie du pays.