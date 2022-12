Comme annoncé, la confrontation tant attendue entre Ousmane Sonko, le leader du PASTEF accusé de viol et Adji Sarr la présumée victime est en cours au tribunal. Dans un premier post partagé sur Jotna Média, il a été signalé que le Juge Diallo avait dit avoir perdu le procès-verbal de l’enquête préliminaire ce qui a conduit à une suspension de séance…

Finalement les avocats étaient sortis pour attendre la production du fichier word de l’enquête préliminaire, mais selon Bassirou Diogamaye Faye, ils ont été rappelés par Me Bamba Cissé.

Puis comme pour lever tout malentendu et freiner les Fakenews en cette période de médiatisation à sensation avec les réseaux sociaux, un autre post des partisans du leader du Pastef souligne que « Toute information faisant état d’un incident le Président Ousmane Sonko, moi et la plaignante est totalement fausse et foncièrement erronée. Il y avait effectivement suspension parce que simplement le greffier avait perdu le fichier word de l’enquête préliminaire. Il a fallu lui laisser le temps de récupérer ce qu’il avait pu sauvegarder… »

La prochaine séquence de cet épisode de ce feuilleton politico-judiciaire est très attendue. A suivre !