Première audience : Ce que Diomaye Faye et un ancien ministre se seraient dit ?

Le nouveau président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, ne perd pas de temps. Après sa prestation de serment, suivie de la passation de pouvoir au palais de la République, il a reçu dans la foulée le patron de la Société financière internationale (SFI), Makhtar Diop, en présence du Premier ministre Ousmane Sonko.

Plusieurs questions au menu

D’après l’ancien vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique et ancien ministre de l’Économie et des Finances du Sénégal, repris par Les Échos, il a été question au cours de l’audience « des orientations que le nouveau gouvernement compte mettre en œuvre notamment dans les secteurs de l’Agriculture, du Logement, de la Digitalisation et de l’Économie. »

Il explique : « Nous avons parlé de la mobilisation des ressources domestiques pour s’assurer que le financement de l’économie se fait à un niveau adéquat, et nous avons parlé du rôle du secteur privé. Je dois avouer que j’étais extrêmement impressionné par la vision des autorités sur le rôle que le secteur privé doit jouer. »

Diop de poursuivre : « Il fallait aussi soutenir les entrepreneurs sénégalais pour qu’ils puissent participer au financement de notre économie. C’est ce que nous faisons à la SFI, et ce que nous allons faire encore plus à travers notre initiative pour des champions nationaux. »