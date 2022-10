L’intervention des Gendarmes agissant sur ordre du préfet de Mbour contre le cortège du leader de Pastef, Ousmane Sonko, remet au goût du jour le débat sur la posture de certains administrateurs civils. Prompts à sévir contre les responsables politiques de l’opposition sous prétexte de risque de trouble à l’ordre public, les préfets sont pourtant souvent inactifs quand il s’agit des manifestations impliquant des responsables du pouvoir en place.

S’appuyant sur un communiqué du Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) rappelant aux médias la période préélectorale (du 10 juin 2022 à 00 h au 9 juillet 2022 à minuit), a pris un arrêté pour interdire tous les rassemblements politiques durant cette période. La coalition Yewwi askan wi qui avait prévu un rassemblement à la Place de la Nation à la date du 17 juin refuse d’annuler cette manifestation faisant ainsi monter la tension d’un cran. Pour faire respecter cette mesure d’interdiction du Gouverneur, un important dispositif policier fut déployé au niveau de toutes les communes. A Guédiawaye, le maire de la ville Ahmed Aidara a été arrêté, déféré au Parquet et placé sous mandat de dépôt alors qu’il voulait rallier Colobane où devait de tenir cette manifestation interdite de Yewwi Askan.

Pourtant, une semaine après l’arrestation du maire Ahmed Aidara pour trouble à l’ordre public et participation à une manifestation interdite, Lat Diop, Directeur général de la Lonase et partisan du Président Macky Sall a organisé le dimanche 26 juin, un rassemblement politique à Guédiawaye en pleine période de pré-campagne sans être inquiété ni par le préfet ni par le Commissaire de police centrale de la ville.

L’invalidation des dossiers de candidature de l’opposition lors des locales du 23 janvier 2022. Le zèle des préfets ne se limite pas seulement à l’interdiction systématique des manifestations de l’opposition et à fermer les yeux sur celles des partisans du régime en place. Lors des élections municipales et départementales du 23 janvier dernier, certaines autorités territoriales avaient profité de leur position, de président de Commission chargée de réceptionner les dossiers de candidature en vue de ces élections locales, pour invalider plusieurs listes de l’opposition au motif que ces derniers étaient incomplets.

Il s’agit notamment des préfets et sous-préfets des départements de: Saint-Louis, Matam, Mbour… Malgré le tollé qu’avait soulevé leur décision que certains spécialistes du processus électoral sénégalais considéraient à l’époque comme une violation des dispositions du Code électoral, préfets et sous-préfets étaient plutôt restés indifférents. Saisis par les responsables de l’opposition qui ont attaqué leurs décisions, les présidents des Cours d’appel de Saint louis et de Thiès ont finalement cassé l’invalidation décidée par ces préfets, tout en ordonnant la réception des listes rejetées.

Sud quotidien