Ce 10 septembre, le Sénégal a eu l’honneur de recevoir un des haut cadre de la république de la Guinée en la personne d’El Hadj Alseny BARRY, président de la Coordination nationale des Fulbés et des Haali Poulaar de Guinée.

Lors de la cérémonie de bienvenue à Dakar en son l’honneur, de nombreux points qui concernent les population de la Guinée et du Sénégal ont été soulevés dans le but de renforcer la cohésion sociale. À cette occasion, El Hadji BARRY a réitéré sa reconnaissance envers les Lébous, pour leur soutien dans la réinsertion. Il a eu également à faire un rappel de l’Appel de Dakar, le droit du sol et a appelé à mettre fin à la discrimination.

Cependant, il faut noter que dans cette rencontre, le principe du “Fouta Théocratique” qui était mis en place pour prendre en compte les problèmes qu’enduraient les “Peuls” en général dans le monde entier. Dans ce sens, la question à savoir pourquoi le Fouta avait posé le premier Etat Islamique en Afrique de l’Ouest?

C’est dans ce sens, que les peuls vivant au Sénégal ont un de leur veillant ancêtre qui s’appelait Thierno Souleymane BAAL, qui etait partit jusqu’au Fouta Djallon à la recherche de connaissances. Et dans ce sens, il avait tenu à préciser qu'”un dirigeant doit être choisi par son peuple, et non hériter, car s’était le fait d’hériter du pouvoir qui faisait qu’il y’avait beaucoup trop de problèmes. Dans ce sens, le vénéré Thierno Souleymane BAAL avait demandé, que si l’on remarque une fois au pouvoir, que la fortune du dirigeant augmente, il fallait le destituer, et s’il refusait, il fallait le combattre“.

En somme, tous ces vertus de bonne gouvernance, Thierno Souleymane BAAL l’avait appris au Fouta Djallon, et dans ce sens, il n’avait pas de différence entre les peuls, il n’avait qu’une seule langue poulaar, mais c’est le colon qui est venu apporter de la différentiation. Un appel à l’union de tous a été faite à l’encontre des populations des deux pays frères.