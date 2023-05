Politique : Ousmane Sonko estime que cet appel au dialogue de Macky c’est pour le « liquider »

Visiblement, l’opposant Ousmane Sonko ne participera pas au dialogue politique lancé par le président Macky Sall. Même si une partie se l’opposition dont le Parti démocratique sénégalais (Pds) a marqué son adhésion en posant quelques conditions. Selon le leader de Pastef, le but de ce dialogue c’est de « liquider et l’isoler».

« C’est un appel au dialogue pour liquider et isoler Ousmane Sonko. C’est pour valider une 3e candidature anti-constitutionnelle», a dit Sonko, invitant le F24 (organisation qui recoupe plus de 60 partis politiques et mouvements de la société civile) à ne pas participer.

« Nous n’accepterons jamais de subir des chantages. Nous n’allons jamais négocier avec un pistolet sur la tempe. Penser que nous allons répondre à son fameux dialogue, c’est peine perdu. C’est une question de dignité et d’honneur. Tout ce qu’il a fait c’est pour avoir une monnaie d’échange. J’ose espérer que le F24 et Yewwi Askan ne vont pas accepter ces engagements politiques », a-t-il ajouté.