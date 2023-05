Avec plusieurs années d’existences, le MPD est un mouvement Politique, mais aussi de développement qui a été crée en 2010 et présent dans neuf régions du Sénégal. La présidente Mme Ndao a commencé par le développement en accompagnant les femmes dans la transformation des céréales locales et des fruits et légumes.

C’est fort de cette expérience, et ayant besoin d’accompagnement et de financement, qu’elle s’est lancé dans la politique pour mieux entreprendre avec ses femmes. De ce fait, elle était en Compagnonnage avec la Génération Concrète de Karim WADE.

Cependant, après quelques années, ils sont venus vers le Benno Bokk Yakkar pour accompagner le président Macky SALL dans le dialogue national qu’il a instauré. Selon Mamadou DIALLO vice président du MPD “nous sommes en phase avec le président Macky SALL pour une bonne entente. Un dialogue est un moment fort qui permet aux acteurs politiques de s’assoir autour d’une table et de discuter entre eux pour le bien être de nôtre pays. Le dialogue nous permet d’instaurer une notion d’indivisibilité de notre nation. Donc selon toujours Mamadou DIALLO en temps que jeune acteur politique et de développement, ils sont pour le dialogue national, car toutes les guerres se sont réglés autour d’une table“.

“Nous somme prêt à discuter avec le président de la république des questions économiques, de développement et politiques ou environnemental qui concernent le bien être de notre pays. Cependant j’invite les parties de l’opposition qui sont retissant à venir participer au dialogue national“.

C’est dans le même sens qu’aborde Mme NDAO, présidente du mouvement MPD. Depuis sa création en 2010, le mouvement a œuvré dans le développement, en encadrant les jeunes et les femmes. Cependant, ils se sont aussi lancé dans la politique pour plus de visibilité et une meilleure prise en compte de leur activités. D’où leur compagnonnages avec les politiques.

De ce fait, présentement ils sont dans le Benno Bokk Yakkar, et sont favorables à l’appel du dialogue national instauré par le président Macky SALL. Et ils font appel à tous les acteurs politiques surtout à ceux de l’opposition pour une paix durable dans notre pays.