Politique : Barthélémy Dias met en garde : « que les parents de Macky Sall sachent qu’il va amèrement regretter »

Le maire de Mermoz-Sacré Cœur, Barthélémy Dias ne rate pas le président Macky Sall et son Gouvernement qu’il traite d’incompétents. Selon lui, Khalifa Sall, poursuivi dans l’affaire dite de la caisse d’avance de la mairie de Dakar, une accusation qui lui a valu, ce jeudi, 900 jours de privation de liberté, n’est que la symbolique dans ce combat.



« C’est 900 jours que Khalifa Sall a passé en prison, et c’est 900 jours que ce régime a utilisé, et pillé nos ressources, notre pétrole, notre gaz, notre fer, notre zircon. C’est une bande d’incompétents, d’incapable. Voilà 900 jours que le peuple sénégalais souffre d’injustice, de complot, de cabale et de honte pour la justice », tonne Barthélémy Dias.



Pour lui, « toute chose à une fin dans la vie. J’insiste encore, tous les parents de Macky Sall, pour ces amis qu’ils sachent que Macky Sall va regretter amèrement ce qu’il a fait contre la démocratie. Comme il pense qu’il est plus fort que Dieu, je lui dis que, moi Barthélémy Dias, pour le restant de mes jours, qu’il n’a pas le monopole de la justice. Khalifa Sall est conscient des raisons qui lui ont conduit en prison. Il n’a jamais renoncé, il ne renoncera jamais pour les ambitions de son pays ».



Selon le maire de Mermoz Sacré Cœur, « Khalifa Sall n’est que la symbolique dans ce combat. C’est un combat de la sauvegarde de nos ressources naturelles, de l’établissement de la démocratie de nos valeurs et de nos convictions. C’est un combat qui concerne les 15 millions de Sénégalais. Ils doivent se mobiliser et doivent savoir qu’il s’agit de leur avenir. Il faudra que les Sénégalais sache que ce combat, ils ne le mènent pas pour eux, mais pour leur progéniture. Et ils ont la responsabilité de se lever et de se battre ».

Articles similaires