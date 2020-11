L’ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental n’est pas insensible à ce que les Sénégalais disent ou pensent d’elle depuis sa défenestration du perchoir du CESE. Présentée tantôt comme une ambitieuse à qui le président Macky Sall a voulu brûler les ailes parfois comme une mauvaise gestionnaire sanctionnée pour sa propension à jouer avec les deniers publics, Aminata Touré est sortie de son silence.

Dans une note envoyée à la presse, l’ex remplaçante de Aminata Tall a déclaré que “dans l’attente sereine de la passation de service avec le nouveau Président du CESE, (elle)(voudrait) informer l’opinion nationale et internationale que (elle) eu à diriger le Conseil Économique, Social et Environnemental pendant 16 mois en stricte conformité avec les règles et standards de bonne gestion. Les documents de vérification sont en ordre et disponibles au niveau de l’institution ainsi que (sa) déclaration de patrimoine déposée à l’OFNAC”

Et alors que le journal Libération a déclaré dans sa parution du jour que Mimi Touré aurait été viré de son perchoir à cause de malversation qui ont valu à son Agent comptable public (ACP) son poste et que “Macky Sall garderait des bombes sur elle”, l’ex-premier ministre a fait savoir que “nul ne saurait à cette étape de (sa) vie administrative et politique ternir (sa) réputation et (son) intégrité.” Aussi, espérant taire une probable cabale en préparation contre elle, Aminata Touré a fait savoir qu’elle se réserve “le droit d’ester en justice contre toute tentative de diffamation ou d’intimidation.”

Comme on peut évidement le soupçonner, Aminata Touré n’a pas du tout goûté à la campagne de diabolisation qui se prépare à son encontre. Comme elle, de nombreux ambitieux soupçonnés de vouloir, comme Iznogoud, être un jour à la place du Khalife ont été écartés des affaires publiques. Et dans les rédactions, les journalistes friands de sensationnels sont à l’affût de fuites qui pourraient expliquer la chute brutale de Amadou Ba, Abdou Karim Fofana, Ali Ngouille Ndiaye, Aminata Touré, Mactar Cissé, Boun Abdallah Dione, El’hadji Oumar Youm, Ndèye Tické Ndiaye etc…