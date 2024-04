Le poisson parmi les 10 animaux les plus dangereux au monde

Poisson, serpent, grenouille…La planète regorge d’espèces particulièrement dangereuses pour l’Homme. Mais quels sont les animaux les plus venimeux ? Voici les 10 spécimens dont il faut absolument éviter la morsure ou la piqûre.

1-LA GUÊPE DE MER

Sur la liste des animaux les plus venimeux, on retrouve notamment la guêpe de mer, ou cuboméduse. Aussi appelée «main de la mort» ou «méduse-boîte», cette créature aquatique vit dans les eaux du littoral australien et du sud-est de l’Asie. La piqûre de cette méduse, dotée de tentacules mesurant jusqu’à 3 mètres de longueur, peut tuer un humain en quelques minutes.

2-LA PIEUVRE À ANNEAUX BLEUS

Malgré sa petite taille (10 à 20 cm), la pieuvre aux anneaux bleus contient assez de venin pour tuer une vingtaine de personnes. Le poison de ce petit poulpe au corps mou, contre lequel il n’existe aucun antidote, est mille fois plus toxique que le cyanure. Cet animal aquatique invertébré, qui pèse en moyenne une cinquantaine de grammes, est très répandue en Australie.

3-LE MAMBA NOIR

Originaire d’Afrique, le mamba noir, qui doit son nom à la couleur de l’intérieur de sa bouche, sa peau variant du jaune-vert au gris métallique, possède un venin à action rapide composé de neurotoxines. Si un antivenin n’est pas administré à temps, ce reptile aux grands yeux sombres, capable de se déplacer à plus de 20 km/h, peut tuer un Homme en quelques minutes d’une seule morsure.

4-LA VEUVE NOIRE

Reconnaissable à sa trace rouge, cette araignée de petite taille (son corps mesure environ 1 cm), n’en reste pas moins extrêmement dangereuse. Le venin d’une veuve noire, que l’on trouve essentiellement aux États-Unis, est 15 fois plus toxique que celui du serpent à sonnettes, l’un des serpents les plus dangereux de la planète avec le mamba noir et le cobra. Sa morsure paralyse la respiration.

5-LE COBRA ROYAL

C’est le plus grand serpent venimeux du monde. Le cobra royal (Ophiophagus hannah), qui fréquente surtout les forêts d’Asie, peut atteindre une taille de 5 mètres et peser jusqu’à 10 kg. Il possède un venin extrêmement puissant paralysant les fonctions respiratoires et il en fabrique en très grande quantité. Dans les heures, voire les minutes, qui suivent la morsure, la victime meurt par asphyxie

6-LE POISSON-PIERRE

Enfoui dans le sable dans l’océan Pacifique, l’océan Indien et en mer Rouge, le poisson-pierre possède sur sa nageoire dorsale 13 épines aiguisées et chargées de venin. La piqûre de ce spécimen de 15 à 30 centimètres de long peut entraîner une paralysie musculaire et la mort par arrêt cardiaque.

7-LE SCORPION JAUNE À QUEUE LARGE

Le venin du scorpion jaune à queue large, alias «Androctonus Australis», contient plusieurs dizaines de toxines pouvant entraîner la mort. En sachant que sur les 1.500 espèces de scorpions recensées dans le monde, seule une vingtaine sont identifiées comme étant mortelles. Ce spécimen la famille des buthidés sévit en Afrique du Nord et au Moyen-Orient et peut mesurer jusqu’à 10 centimètres de long.

8-LE POISSON-GLOBE

Aussi appelé «fugu», le poisson-globe contient un poison mortel (la tétrodotoxine) et contre lequel il n’y a pas d’antidote. Cet animal marin, qui se gonfle d’eau ou d’air pour effrayer les prédateurs, est toutefois très apprécié dans la cuisine asiatique, sa chair étant très tendre. Pour le consommer sans risque, ses organes, et surtout son foie, doivent être minutieusement retirés car c’est à cet endroit que se trouve le poison, qui peut entraîner la mort quatre à six heures après son absorption.

9-LA PHYLLOBATE TERRIBLE

La phyllobate terrible, également surnommée Kokoï de Colombie, est la grenouille la plus dangereuse au monde. Les toxines sécrétées par sa peau peuvent tuer 10.000 souris ou 10 à 20 Hommes. Ce batracien totalement jaune, une couleur vive alertant les prédateurs du danger, évolue dans la forêt tropicale. L’unique prédateur connu de ce spécimen de 30 grammes est le serpent arboricole.

TWEET 9

10-LE CÔNE MARBRÉ

A première vue, cet escargot de mer semble inoffensif. Pourtant, le cône marbré, de son nom scientifique «Conus marmoreus», peut être très nocif pour l’humain. Son venin contient une cinquantaine de conotoxines différentes et il n’existe pas d’antidote. Pour attaquer, les cônes projettent leur trompe contenant le poison sur leurs proies. Présent dans l’océan Pacifique, ce mollusque peut mesurer jusqu’à 15 centimètres de long.