Podor : DJ Papa Talla de la radio Douera fm n’est plus !

Papa Talla n’est plus. L’animateur de la radio de la municipalité est décédé mardi aux environs de 15 heures suite à une électrocution.

Selon des informations recueillies par nos confrères de Seneweb, Papa Talla aurait reçu une décharge électrique dans l’enclos où il entretient un poulailler. La thèse la mieux partagée est celle d’une défaillance d’un fil électrique qui serait à l’origine de la disparition du jeune Papa Talla, un des meilleurs animateurs de la région de Saint-Louis.

A signaler que c’est après la pluie que l’accident s’est produit chez lui et non à la mairie comme l’ont annoncé certains. Il lui arrivait même de faire des reportages en direct à l’occasion de certaines cérémonies de la Mairie à travers la radio Douera fm, une radio municipale installée dans l’enceinte de la mairie de Podor.

Il parlait français, pulaar, wolof et maure, ce qui faisait de lui un animateur très suivi dans la ville de Podor et environs. Sa dépouille est au centre de santé de Podor en attendant les formalités pour son inhumation prévue à 17 heures. Papa Talla était marié et père d’un enfant. Animateur très adulé, il avait fini de se hisser au sommet de l’animation dans la contrée.

Le groupe Kewoulo présente ses condoléances à sa famille