Météo: ANACIM fait de nouvelles prévisions pour les prochaines 24 heures…

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim) a publié son bulletin de ce lundi 18 septembre.

« Au cours de cet après-midi allant à la soirée, un temps nuageux prédominera sur le long du littoral avec de faibles chances de pluie sur les localités de Dakar, Saint-Louis, Louga, Thiès, Mbour, Fatick et Kaolack. Dès la soirée, les pluies reprendront sur les régions Sud (Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, Kédougou et Tambacounda). Dans la journée du Mardi, les pluies seront notées sur le Sud et le Centre-sud du pays », annonce l’Anacim dans son bulletin.

« La chaleur sera relativement sensible sur le territoire national avec des températures maximales qui seront comprises entre 31°C à Thiès et 39°C à Podor. Les visibilités seront généralement bonnes. Les vents dominants seront de secteur Ouest à Nord-ouest et d’intensités faibles à modérées », ajoutent les prévisionnistes de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie, ce lundi.