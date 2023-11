Placé en garde-à-vue : Ce qui est reproché à Pape Sané de Walf Tv

Pape Sané a été placé en garde-à-vue au terme de son interrogatoire dans les locaux de la section de recherches de Colobane. Le chroniqueur de Walf Tv est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles. Il sera présenté au procureur de la République ce mardi sauf changement de programme.

Ce qui est reproché à Pape Sané ?

L’arrestation de Pape Sané est intervenue après l’émission ”Keppar Gui” sur la radio Walfadjri. Elle serait liée à une publication sur sa page Facebook dans laquelle le chroniqueur rendait un hommage à l’ancien Haut Commandement de la Gendarmerie nationale, général Jean Baptiste TINE.

“Les Sénégalais ne vous oublieront jamais…”

Limoger un officier général, de surcroît le Haut Commandant de la gendarmerie nationale sans même qu’il ait eu l’occasion de faire ses adieux à ses hommes, est la pire des humiliations. Le Général Jean Baptiste Tine a subi ce sort en étant limogé après les évènements de Mars 2021.

Il l’a limogé avec effet immédiat et remplacé le même jour sans même avoir pu procéder à une passation de service en bonne et due forme avec son remplaçant. Et le général devrait partir à la retraite trois (3) mois à peine” avait-il écrit sur sa page Facebook.

Mais le procureur de la République s’est auto-saisi de l’affaire avant confier l’enquête à la Section de recherches de Colobane selon des sources de Seneweb. Ainsi les gendarmes ont procédé à l’interpellation de Pape Sané.