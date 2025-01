Le Pit critique la politique du gouvernement et remet en question la loi d’amnistie

Dans un éclairage critique, le Parti de l’indépendance et du travail (Pit) a exprimé ses réserves face à la Déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko. Le Pit, sous la direction de l’ancien ministre Samba Sy, a fait part de son scepticisme quant aux orientations du gouvernement, via une déclaration diffusée avant l’allocution de fin d’année du président de la République.

Selon l’analyse du Pit, les propositions du Premier ministre manquent de crédibilité et semblent répétitives par rapport aux initiatives antérieures, notamment celles du référentiel « Sénégal 2050 ». Le parti souligne que malgré les discours officiels, les actions du gouvernement ne reflètent pas les engagements qui ont été pris.

La critique du Pit cible également la gestion économique du pays. Il est reproché au gouvernement de ne pas avoir respecté le Parlement, notamment par la présentation tardive de la Loi de finances rectificative. Cette situation a, selon le Pit, fragilisé la confiance des partenaires techniques et financiers du Sénégal. Le parti dénonce par ailleurs ce qu’il considère être les conséquences néfastes de cette gestion sur le secteur privé et, plus largement, sur le peuple sénégalais.

Le Pit s’inquiète également de l’état de la justice, évoquant le cas de Moustapha Diakhaté, emprisonné pour avoir exprimé ses opinions sur les élections. Samba Sy et ses collègues perçoivent cela comme une injustice, surtout quand d’autres acteurs politiques n’ont pas été inquiétés malgré des déclarations plus virulentes. Sur le plan législatif, le Pit réitère son opposition à la loi d’amnistie adoptée en mars 2024. Pour le parti, il est inconcevable que des violences physiques ou politiques soient excusées pour des motifs politiques. Le rappel des lois antérieures, comme la loi Ezzan, sert d’argument pour défendre une absence d’impunité. Enfin, le Pit avertit que l’abrogation de cette loi pourrait engendrer des défis juridiques complexes, touchant la stabilité législative du pays. Pour favoriser la transparence, le parti préconise la reprise des enquêtes sur les violences passées, tout en insistant sur la nécessité de ne pas raviver des tensions qui pourraient déstabiliser le pays. Ces déclarations critiques du Pit ont été rapportées par le site ‘Le Quotidien’. Le parti insiste sur la responsabilité accrue des acteurs politiques pour éviter que le Sénégal ne plonge dans de nouvelles crises.