Ils étaient trois à avoir, au cours de cette nuit du mardi au mercredi 1er juin, escaladé le mur d’une terrasse et à être entré dans l’enclos de moutons appartenant à l’éleveur Almamy, habitant à Pikine.

Confiant de leur force ou face à l’incapacité pour eux de partir avec le bétail d’autrui, ils ont décidé de tuer un des moutons sur place, le dépecer et partir avec sa viande. Alerté par on sait quel instinct, c’est à cet instant précis que le maitre de maison est monté sur la terrasse de sa demeure où il s’est retrouvé nez à nez avec des quidams armés de couteau. Surpris par la présence de trois hommes armés sur sa terrasse, il a crié de toutes ses forces pour réveiller le voisinage et s’attaquer aux instrus.

Dans la cohue, deux des trois voleurs ont réussi à s’échapper laissant derrière eux l’un des leurs. Stoppé après une rude bagarre qui l’a opposé au propriétaire des ruminants, le voleur a finalement été maitrisé par les habitants qui l’ont gravement tabassé. Ligoté et attaché à un poteau électrique, il n’a eu de moments de répit qu’avec l’arrivée des policiers du commissariat de Guinaw Rails Sud. Malheureusement, pour lui, la violence des coups n’ont pas permis, au voleur déjà mal en point, de s’en sortir.

Arrivés en catastrophe, les policiers ont réussi à le désentraver et à l’embarquer pour le commissariat. Si pour certains “c’est au cours de son transport vers le commissariat qu’il est mort“, pour des sources judiciaires consultées par Kéwoulo “c’est un homme agonisant que les policiers ont récupéré. Il était déja mort quand la police est arrivée.” En attendant d’y voir plus clair, la police judiciaire a ouvert une enquête pour meurtre. Et le corps de la victime a été acheminé à l’hôpital Aristide Le Dantec pour les besoins de l’autopsie.