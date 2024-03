Ziguinchor: 3 élèves exclus pour agression et usage d’arme blanche sur leurs…

L’inspection d’académie de Ziguinchor a sorti une nouvelle fois la cravache, pour sévir dans le milieu scolaire.

En effet, deux élèves en classe de terminale au collège Académie Platon de Ziguinchor et un autre de la classe de 3e au CEM de Diagnon, dans le département de Bignona, ont été définitivement exclus de leurs établissements respectifs. Il leur est reproché des actes d’agression et coups et blessures avec usage d’arme blanche sur leurs camarades.

De plus, ces élèves Académie Ndiaye, Académie Sène et Boubacar Baldé n’ont plus droit d’inscription dans aucun établissement public ou privé de la région de Ziguinchor jusqu’à nouvel ordre.

En janvier dernier, une violente bagarre avec usage de lame et de ciseaux entre deux élèves avait éclaté au sein de l’Académie Platon et qui a suscité l’ire du Réseau des femmes enseignantes de Ziguinchor. Une relation amoureuse de quartier impliquant ces deux élèves qui a été transposée à l’école. A l’époque, les femmes enseignantes membres du réseau avaient condamné devant l’inspecteur d’académie la violence qui sévit au sein des écoles.

Idem pour l’élève en classe de 3e de Diagnon, pour qui le communiqué de l’inspection d’académie informe qu’il est exclu pour agression et coups et blessures avec usage d’arme blanche sur un de ses camarades.