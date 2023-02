Pétition contre le 3ème mandat : Doudou KA répond à Mimi Touré et Cie

Au moment où une pétition est lancée par le Collectif Jam a Gën 3ème mandat et signée par l’ancien Pm, Aminata Touré, le ministre des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires, Doudou KA, estime que le Président Macky Sall est « le meilleur choix pour les 5 prochaines années. »

Il explique : « Le choix du Président Macky Sall ne pourra que conforter notre volonté d’aller résolument vers un Sénégal mature, stable, conquérant et tourné vers l’émergence sociale et économique. »

Dans les colonnes de L’Ob du jour, il ajoute que le meeting d’hier dimanche de la coalition au pouvoir, BBY, « avec la forte mobilisation de la jeunesse », est « la preuve qu’on réclame la poursuite de l’excellent travail déjà entamé par le président de la République. »

Doudou KA défend mordicus que la parole donnée par Macky Sall de ne pas briguer plus de 2 mandats a été annulée par la loi. « On a vu comment l’intention de notre Président de réduire son mandat de 7 à 5 ans a été rejetée par le Conseil constitutionnel, justifie-t-il. La parole n’est pas un acte juridique. Tout au plus, c’est une intention. Dès lors qu’elle a été votée, par référendum (2016), la nouvelle Constitution fait loi et toute autre déclaration est de nul effet ».