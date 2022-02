Perspectives politiques : Barthélémy Dias face à la tentation du Palais

Avec des analystes politiques, L’Observateur décrypte les enjeux du poste de maire de la Ville de Dakar et les opportunités qui s’ouvrent à Barthélémy Dias pour son avenir politique. Ce serait une statistique qui démoralisera Barthélemy Dias ? Le seul maire de la Ville de Dakar (Khalifa Ababacar Sall) qui s’est présenté à l’élection présidentielle a été recalé. Dans les faits, il n’y en a eu qu’un, et c’est son mentor, l’ancien député-maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, qui l’a tenté une seule fois. Et sa candidature a été rejetée à cause de ses démêlés avec la Justice sénégalaise.

Condamné à cinq ans de prison ferme dans l’affaire de la Caisse d’avance de la mairie de Dakar avant d’être gracié, Khalifa Sall avait perdu ses droits civiques, écarté de toute compétition électorale. Certes les contextes sont différents. Mais Barthélémy Dias a pour lui un sacré moral, un mental de gagneur et des ambitions qui transcendent les clivages de la Ville de Dakar. Installé officiellement hier, par le Préfet de Dakar dans ses nouvelles fonctions de maire de la Ville de Dakar, après son sacre aux élections locales du 23 janvier dernier face au candidat de la mouvance présidentielle, le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, Barthélémy Dias prend date avec ses administrés pour les cinq prochaines années et leur demande de marcher vers «l’essentiel».

«Je suis officiellement installé maire de la Ville de Dakar. Assumons nos responsabilités devant l’histoire, avec foi et optimisme et demeurons armés de notre inébranlable volonté de gagner la bataille du développement local durable. Ensemble, marchons vers l’essentiel», déclare le nouveau maire de la Ville de Dakar après son installation. Fidèle lieutenant de Khalifa Ababacar Sall, Barth’ a pris les rênes de la capitale pour les cinq prochaines années. Fera-t-il de la Ville de Dakar une citadelle pour tenir le flambeau après les déboires de son mentor ou un tremplin pour viser plus haut ? Après la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, quelles perspectives politiques la mairie de Dakar peut-elle ouvrir à Barthélémy Dias ? Pourra-t-il saisir les opportunités qu’offre la mairie de Dakar pour pouvoir se positionner en 2024 ?

«Barth’ a franchi un palier important»

Pour Dr Momar Thiam, enseignant-chercheur en marketing politique et directeur général du groupe HEIC (école des Hautes études en information et communication), avec son élection à la tête de la mairie de la Ville de Dakar, Barthélémy Dias a franchi un palier important dans la gestion de la chose publique. Aujourd’hui, il est à la tête de la capitale du Sénégal, ce qui lui donne une envergure supplémentaire donc une représentation politique assez importante aux yeux des autres challengers de l’opposition comme le leader du parti Pastef/Les patriotes, Ousmane Sonko, par rapport à des ambitions politiques plus élevées.

Maintenant pour Dr Momar Thiam, tout dépendra de ce que le nouveau maire de Dakar va faire de ce strapontin dakarois et de la position de son mentor Khalifa Ababacar Sall par rapport à l’élection Présidentielle de 2024. Dr Momar Thiam : «Barthélemy Dias a bénéficié de l’aura de Khalifa Sall auprès des Dakarois qui l’avaient élu maire à deux reprises. Mais il s’est davantage bonifié aux contacts des Sénégalais. Ce qui fait son image, c’est d’être toujours dans le discours ni compromis ni compromission. C’est-à-dire dans une forme de radicalisme qui ne donne pas l’impression de flirter avec un pouvoir, de ne pas être d’accord et de l’argumenter sur toutes les questions concernant la chose publique».

A ce niveau, l’analyste politique souligne que Barth’ rejoint un peu Ousmane Sonko. Et ce discours lui façonne l’image de quelqu’un qui réfute plus les compromis ou compromissions. Seulement à la tête de la mairie de Dakar, Dr Momar Thiam précise qu’il devra travailler en nette collaboration avec le président de la République. Et là, il sera en net compromis fonctionnel pour pouvoir réaliser son programme pour la mairie de Dakar.

Une analyse que semble partager Dr Moussa Diaw, enseignant-chercheur en science politique à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis. Pour Dr Diaw, Barth a réussi son premier objectif, celui de gagner la mairie de Dakar. Il va donc essayer de gérer sa mairie et trouver ses repères. Et en fonction de son programme, l’enseignant-chercheur en science politique souligne que Barth a l’obligation de satisfaire les aspirations des Dakarois et attendre le feedback. Et c’est à partir du moment où les Dakarois lui exprimeront leur satisfaction qu’il pourra voir plus grand.

L’équation Khalifa et SonKo

Seulement, indique l’enseignant chercheur en science politique, Barthélémy Dias ne prendra pas le risque pour exposer de si tôt des ambitions présidentielles. Moussa Diaw : «Je ne pense pas qu’il va se positionner vite. Parce que c’est très tôt de se lancer et de décliner ses ambitions présidentielles. Je pense qu’il va d’abord gérer sa mairie comme il se doit pour obtenir de bons résultats pour satisfaire les Dakarois qui l’ont élu pour ne pas les décevoir. Barth’ doit être conscient qu’on l’attend d’abord aux résultats en tant que maire de la Ville de Dakar. Il ne va pas se lancer dans des compétitions anticipées pour l’avenir. Ça risque de le retarder et de poser des problèmes avec ses alliés, Khalifa Sall et Ousmane Sonko. Il doit d’abord construire une base plus solide politiquement et attendre le bon moment pour se lancer dans des perspectives présidentielles».

Même si l’occupation du poste de maire de Dakar est une grosse opportunité pour se lancer à l’assaut du Palais de l’ex avenue Roume, la difficulté pour Barth’, d’après Dr Momar Thiam, c’est que Dias-fils n’a jamais occupé une fonction ministérielle pour être au cœur de la gestion de la chose publique et pouvoir avoir des manettes et montrer ce qu’il peut faire à ce niveau-là. Sur ce registre, Dr Thiam explique qu’il lui faut encore faire ses preuves et avoir peut-être plus tard un poste de ministre dans un gouvernement élargi. Ce que Barthélémy Dias ne serait pas prêt à faire.

«Je ne le vois pas brader le fauteuil du maire de Dakar pour un poste ministériel qui le mettrait quelque part dans une compromission politique qui déteindrait son image. Il est radicalement opposé à ça», soutient-il. Par contre, si pendant les cinq ans à venir, il effectue des réalisations palpables qui impactent sur le quotidien des dakarois et qui vont avoir forcément un écho au plan national et qu’il y ait une alternance au Sénégal après Macky Sall, Momar Thiam trouve que Barthélémy Dias peut être un ministre d’envergure. Ce qui va refaçonner certainement son image de quelqu’un qui a gravi toutes les étapes pour avoir une ossature de présidentiable.

«Mais, il y aura toujours l’ombre de Khalifa Sall qui constitue une sorte de plomb sur sa tête. Parce que si Khalifa Sall trouve l’intégralité de ses droits en 2024, il sera difficile pour Barth’ d’être en pole position. Tout dépendra de ces scénarii. Et c’est le Président Macky Sall qui a les cartes en jeu», précise Dr Momar Thiam.

«Si Barth’ se précipite, il risque de se griller»

Pour l’enseignant-chercheur en science politique, Dr Moussa Diaw, la mairie de Dakar va donner à Barthélémy Dias une ouverture dans le monde et lui permettra d’échanger avec la majorité, notamment le président de la République, Macky Sall. Ce qui, d’après Moussa Diaw, est une bonne posture pour Barth’ pour se faire une base solide et puis attendre le moment opportun pour viser plus haut. «Il doit d’abord construire et renforcer son image dans la mairie pour augmenter son aura auprès de ses électeurs. En élargissant sa base, il pourra renforcer son image. Mais s’il se précipite, il risque de se griller. Et j’ose croire qu’il ne va pas prendre le risque de se précipiter pour dévoiler ses ambitions présidentielles alors qu’il n’a pas encore pris ses marques. Ce serait une erreur politique de sa part»,

prévient l’enseignant-chercheur en science politique. En attendant que les choses se dessinent d’ici 2024 pour son mentor, Khalifa Ababacar Sall, le nouveau maire de Dakar marche vers «l’essentiel».

