Équipe nationale du Sénégal : Ces joueurs prometteurs qui sont à la porte de la sélection

Aliou Cissé possède l’un des effectifs les plus pléthoriques du continent africain. Une lourde armada aussi bien du point de vue quantitatif que qualitatif. Un groupe que le coach des lions a bâti au fil des années en enrôlant des binationaux. De nouveaux visages risquent de faire leur entrée dans ce groupe au cours des prochaines échéances. Petit tour d’horizon de ses potentiels néo-lions.

Après plus de 50 ans d’attente, l’équipe nationale du Sénégal a enfin remporté sa première étoile continentale. Une performance qui permet aux hommes d’Aliou Cissé de graver à jamais leurs noms dans « le panthéon » du sport sénégalais et africain. Le technicien sénégalais est le principal artisan de cette épopée en terres camerounaises. En dehors de ses choix tactiques opérés lors de cette compétition, « El Tactico » a toujours su flairer les bons coups en attirant les joueurs qui ont longtemps tâtonné avant de rejoindre la tanière. A l’exception d’Abdou Diallo, qui a affirmé avoir fait le choix du Sénégal « seul», Bouna Sarr, Nampalys Mendy et Pape Guèye (dans une moindre mesure) ont longtemps fait la moue à la sélection avant de finalement la rejoindre. Véritable insatiable, Aliou Cissé continue ses prospections de nouveaux talents. « Nous voulons toujours améliorer l’équipe, apporter de la concurrence mais il ne faut pas faire n’importe quoi. Il y a une dynamique, une ossature, il ne s’agit pas de prendre pour prendre. Il faut aller chercher des joueurs capables de nous apporter du plus, là où nous sommes en manque », déclarait-il lors d’une interview accordée à ITV. Et les possibilités sont nombreuses.

Boubacar Kamara

Sa manifestation de joie, après le pénalty victorieux de Sadio Mané en finale de la Coupe d’Afrique des Nations, n’est pas passée inaperçue. Une réaction du joueur marseillais qui a fait les choux gras de la presse sénégalaise et par la même occasion, relancé les rumeurs d’une future venue en équipe nationale. Une arrivée d’autant plus probable car, le phocéen de 23 ans ne semble pas entrer dans les plans du sélectionneur français, Didier Deschamps et même dans ceux du sélectionneur espoir Sylvain Ripoll. Il n’a pas été retenu pour la phase finale de l’Euro Espoir 2021 en Hongrie. Quoiqu’il en soit, Boubacar Kamara serait un bon profil pour l’équipe du Sénégal. Il est capable de jouer aussi bien en défense centrale qu’au milieu de terrain mais aussi en tant qu’arrière gauche, un véritable couteau suisse. Arrivant en fin de contrat à l’Olympique de Marseille, Kamara ne devrait pas prolonger du côté de la canebière. Malgré ça, l’entraîneur olympien, Jorge Sampaoli, continue de lui faire confiance puisqu’il a disputé 28 matchs toutes compétitions confondues cette saison.

Sofiane Diop

Plus mesuré, Sofiane Diop a, lui aussi, fait part de sa joie suite à la victoire du Sénégal en postant une story sur sa page Instagram. Né d’un père sénégalais et d’une mère marocaine, l’ailier monégasque montre toute l’étendue de son talent cette saison du côté de l’AS Monaco. Pour cette saison 2021-2022, il a déjà disputé 27 matchs et marqué 7 buts. Technique, rapide, percutant et doté d’une belle vision de jeu, Sofiane Diop évolue aussi bien sur l’aile que dans le cœur du jeu. Un profil qui a manqué aux lions lors de la campagne victorieuse des lions au Cameroun suite à l’absence de Krépin Diatta. Éligible pour la sélection française, le joueur de 21 ans est très souvent sélectionné dans les équipes de jeunes en France.

Malang Sarr

Il a fait son saut dans le monde professionnel très tôt. A l’âge de 17 ans, il est lancé par Lucien Favre et va passer 5 saisons au sein du club de la côte d’Azur. Son talent attire l’œil des meilleures écuries d’Europe et c’est Chelsea qui réussit à l’enrôler gratuitement. Il est prêté dans la foulée au FC Porto où il a disputé 14 matchs. De retour de prêt cette saison au club londonien, il est barré par la concurrence dans la défense des Blues avec les présences de : Antonio Rüdiger, Thiago Silva… Malang Sarr n’a disputé que 13 matchs pour l’instant avec Chelsea. Son poste préférentiel étant l’axe central, il est aussi capable d’évoluer en tant qu’arrière gauche. Convoité par Aliou Cissé depuis des années, il avait confié en 2020 qu’Aliou Cissé était déjà entré en contact avec lui : « J’ai le temps, je ne me presse pas, dès que je serai prêt, je prendrai ma décision. On a déjà discuté et j’ai toujours eu la même réponse. Je prends mon temps et je travaille avec la sélection espoir. » Avec le premier trophée majeur gagné par les lions, la donne va peut-être changer.

Iliman Ndiaye

« Depuis que je suis tout petit, je me dis : Je vais gagner la coupe du monde avec le Sénégal », déclarait-il dans une interview accordée à Oh My Goal. Né à Rouen (France) en 2000 d’un père sénégalais et d’une mère française, Iliman Cheikh Ndiaye a passé le clair de sa jeunesse au Sénégal. Il a d’ailleurs été formé à Dakar Sacré cœur. C’est grâce au futsal qu’il a été repéré par le club anglais de Sheffield United en 2019. Très utilisé par Paul Heckingbottom, entraîneur de la formation anglaise, Iliman Ndiaye a disputé 24 matchs dont 21 en Championship (deuxième division anglaise) en tant que milieu offensif. « Il a un talent fantastique, mais je ne pense pas que les supporters aient encore vu le meilleur de lui. Nous allons continuer à l’aider », évoquait son coach à son encontre.

Dion Lopy

Il s’est révélé aux yeux des sénégalais lors de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 20 ans au Niger en 2019, il était âgé de 17 ans. Au cours du tournoi, il inscrit un but contre le Mali et est l’un des fers de lance de cette sélection qui perdra en finale contre les aiglons lors de la séance des tirs au but. Très actif pendant la compétition, il sera dans l’équipe à l’issue de cette CAN. La même année, Dion Lopy prend part à la Coupe du monde de la catégorie en Pologne. Là encore, il inscrit un but dans la compétition (contre la Colombie). Malgré ses performances, il va rester encore une saison dans son club formateur, Oslo Football Académie avant de s’engager au Stade de Reims pour 3 ans. Véritable ratisseur et pourvoyeur de ballon au milieu de terrain, Dion Lopy a très vite conquis le cœur des supporters rémois et de son entraîneur. « Malgré son jeune âge et je suis très satisfait de sa prestation. Il y a eu beaucoup de maturité technique dans son jeu. Ça fait trois semaines qu’on le prépare à l’entraînement, c’est une belle satisfaction », confiait David Guion au terme de la première titularisation du milieu sénégalais contre le FC Metz le 18 avril 2021.

«Ce qui nous fera gagner c’est avoir des joueurs intelligents, patriotes »

On l’a vu, Aliou Cissé pourrait avoir l’embarras du choix pour garnir son effectif qualitativement. Cependant, le sélectionneur national compte ouvrir la porte à ses joueurs (les binationaux en particulier) à condition de répondre à quelques préalables. « Nous voulons toujours améliorer l’équipe, apporter de la concurrence mais il ne faut pas faire n’importe quoi. Il y a une dynamique, une ossature, il ne s’agit pas de prendre pour prendre. Il faut aller chercher des joueurs capables de nous apporter en plus, là où nous sommes en manque. Que ce soit Boubacar Kamara, Sofiane Diop ou Malang Sarr, ce sont des joueurs qui sont amenés à rejoindre l’équipe mais il ne s’agit pas de faire une révolution dans un groupe qui est champion d’Afrique », déclarait Aliou Cissé au micro de ITV. Les regards sont déjà tournés vers la double confrontation en mars contre l’Egypte. Ces matchs seront peut-être l’occasion pour les sénégalais de découvrir de nouveaux visages à moins que le sélectionneur décide de jouer la carte de la stabilité.