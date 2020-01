La sulfureuse Rangou qui s’exhibait sur les réseaux sociaux et tirait sur tout le monde en s’offusquant du fait que les Sénégalais -qui se sont dit choqués par ses agissements- donnaient trop d’importance aux affaires de fesses, s’est métamorphosée.

Dans une vidée qu’elle a publiée depuis sa nouvelle planque qu’elle dit à être à l’étranger, la nouvelle star du porno made in Sénégal s’est excusée si son accoutrement extravagant ou ses mots insolents ont dérangé les Sénégalais. Aussi, celle qui disait avoir fait du thiep à plusieurs reprises à ce vieux ingrat de Jamra qui refusait, le vendredi dernier, de prononcer son nom en préférant l’appeler Thiaame, en dépit, a revu sa copie.

« J’ai entendu certains dire que c’est de Mame Mactar Guèye de Jamra que je parlais. J’aimerais dire au monde que ce n’est pas de lui que je parlais. Je lui demande pardon et aimerais dire à tous que c’est un père. » A déclaré Rangou, pardon Fatoumata B. Aussi, celle qui se voulait la nouvelle effrontée du Sénégal a fait savoir qu’elle est désormais prête à devenir l’ambassadrice de la cause des anciens militaires. Et est, à ce titre, prête à accompagner Mame Mactar Guèye et Jamra dans ce projet.