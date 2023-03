Pénurie de sucre : La CSS crie au sabotage

Depuis quelques jours, le sucre est devenu une denrée rare à Saint-Louis, à l’instar des autres localités du pays. une situation qui survient à quelques jours du démarrage du Ramadan. Ce qui a poussé le Conseil économique, Social et environnemental (Cese) à dépêcher une équipe au niveau de la Compagnie Sucrière Sénégalaise (CSS), où le produit est stocké à perte de vue, nous apprend “L’As”.

Le Directeur général de la Compagnie Sucrière Sénégalaise (CSS),Dr Franck Eba, le directeur conseiller du groupe Mimran, Louis Lamotte et le directeur des Ressources humaines, Assane Ndiaye, ont accueilli hier les membres du Conseil Economique, Social et Environnemental (Cese) à Richard-Toll. La délégation a visité plusieurs sites de production pour constater de visu, la situation de pénurie de sucre qui prévaut dans le pays.

Au terme de la visite guidée, le Directeur général de la CSS est monté au créneau pour apporter des éclairages sur les informations faisant état d’une pénurie de sucre. Il a balayé d’un revers de main ces rumeurs, avant d’apporter des précisions sur cette situation qui défraie la chronique en cette veille de Ramadan. Devant les membres du Cese, Franck Eba s’est voulu rassurant.

Franck Eba : «nous couvrons carrément le marché et nous l’avons démontré…»

Selon le Directeur général de la Compagnie Sucrière Sénégalaise (CSS),tout ce qui a été relaté n’est pas conforme à la réalité. «Nous remercions les membres du Conseil économique social et environnement pour ce déplacement très important. Ils se sont rendus sur le terrain, ce qui est intéressant et ils ont pu constater que la Css est à la tâche. Je ne comprends pas tout ce qui est dit à propos de cette pénurie. Nous couvrons carrément le marché et nous l’avons démontré. Comparativement aux autres années, les livraisons sont supérieures souvent de 50 à 90% », a soutenu le Directeur général de l’usine de sucre de Richard-Toll.

Poursuivant, il s’interroge : «Où va vraiment le sucre qui est livré ? Nous nous rendons compte que les consommateurs n’ont pas de sucre. C’est bizarre», a-t-il dit. Et d’annoncer: «Nous allons creuser pour comprendre ce qui se passe réellement mais à notre niveau, nous faisons notre travail et tout se passe bien».

Face à la situation actuelle, la direction de la CSS est en train de mener des enquêtes. «Nous avons envoyé des agents sur le terrain pour voir les problèmes et où va le sucre. C’est vrai que nous détenons quelques informations, mais nous allons encore creuser. La réponse, c’est d’aller sur le terrain pour comprendre ce qui se passe et essayer d’apporter des réponses ; et dans l’avenir, de nous assurer que le sucre est bien distribué. Il va aussi falloir revoir notre circuit de distribution et nous assurer que le sucre parvienne dans toutes les régions, que les consommateurs ne sont pas desservis», a indiqué M. Eba, avant de rassurer les populations sénégalaises en cette veille de Ramadan. «Nous allons répondre à leurs attentes en matière de sucre», a-t-il promis.

L. Lamotte : «Au rythme où sort le sucre par jour, je me demande où il va»

Sa thèse a été corroborée par Louis Lamotte, Directeur conseiller du groupe Mimran, qui estime que la vente se fait à une vitesse exponentielle. «Partout, nous avons doublé voire triplé la livraison. On nous dit qu’il n’y a pas de sucre dans les régions de Dakar, Thiès et Diourbel qui reçoivent le plus de quantité. C’est inadmissible. Nous verrons où se trouve le problème», a promis M. Lamotte.

«Depuis 53 ans, le Sénégal n’a jamais eu de problème de sucre et ce ne sera pas cette année. Nous ne pouvons pas faire la police. Le sucre est destiné au consommateurs. Au rythme où sort le sucre par jour, je me demande où il va. Il y a 33 camions dans la journée, soit 1 300 tonnes. Le produit est là, mais les Sénégalais ne le voient pas. Le bruit sur la pénurie est entretenu par des saboteurs», fulmine Louis Lamotte.