PDS : Oumar Sarr, Me Amadou Sall et Cie prêts à se dresser sur le chemin des Wade

La rébellion est en marche au Parti démocratique sénégalais (Pds), après la mise en place par Me Abdoulaye Wade du nouveau Secrétariat national. Le désormais ancien Secrétaire général adjoint Oumar Sarr, zappé du nouveau « Gouvernement », Me Amadou Sall, qui a refusé le poste qui lui a été attribué et d’autres pontes de la formation libérale, accusent le « Pape du Sopi » de remanier profondément le Secrétariat exécutif national (Sen) du Parti démocratique sénégalais (Pds) au profit exclusif de son fils Karim Wade et de ses ouailles.

Le journal « Les Echos » d’informer que plusieurs autres responsables sont prêts à faire face au nouveau Secrétariat national qu’ils qualifient de forfaiture.