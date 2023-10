Il était l’un des meilleurs joueurs de sa génération. Pascal Feindouno a commenté dans un entretien avec L’Observateur, le tirage au sort de la Coupe d’Afrique des Nations CAN 2023 qui a placé la Guinée, le Sénégal, le Cameroun et la Gambie dans la poule C. Selon lui, le Sénégal vs Guinée, est un derby entre deux pays voisins.

« Un tirage pareil ne vous donne pas le choix, il faut jouer pour essayer de gagner des matchs et prendre des points. Il n’y a plus de petites équipes à la CAN. Il faut jouer pour se départager. Sénégal-Guinée, c’est un derby entre deux voisins. Le mieux, c’est de faire un match nul et que nos deux équipes se qualifient au tout suivant », a souhaité Feindouno.

Il a rappelé qu’à la CAN au Cameroun 2021, il était membre du staff de l’équipe nationale de la Guinée, et ils ont fait match nul contre le Sénégal. «C’était un bon résultat pour la Guinée contre le Sénégal qui est une grande nation et qui a fini champion de la compétition. La Guinée aussi est une grande équipe, même si elle a été éliminée en 8e de finales par la Gambie ».