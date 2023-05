Partenariat entre la direction de l'emploi et Ndef Leng: 25 emplois créés par l'accord public-employeur-privé

Le Ministère de la Jeunesse, de l’Entrepreneuriat et de l’Emploi (MJEE), à travers la Direction de l’Emploi, sous la direction de M. Modou Fall, a signé un contrat d’association avec la société Ndef Leng.

La signature de cette convention entre dans le cadre du programme d’urgence pour l’insertion socio économique et l’emploi des jeunes «XËYU NDAW ÑI» à travers la convention nationale Etat-Employeurs-Privés(CNEE), pour la promotion de l’emploi et de l’employabilité des femmes et des jeunes.

Elle a eu lieu à Dakar, le 6 mai 2023. Par cette convention, la Direction de l’Emploi en droite ligne avec les orientations du président de la République Macky Sall, accompagne la création de vingt-cinq (25) emplois dans le domaine des radios communautaires, le développement communautaire et la microfinance.

Le président de Ndef Leng, Mbagnick Ndiaye, ancien ministre, n’a pas manqué de se réjouir de la signature de la convention tout en magnifiant l’excellent travail de la direction de l’emploi dans la matérialisation de la politique de jeunesse et d’emploi de l’Etat du Sénégal.