Parrainage en Italie : PDS rejette la désignation des personnes chargées de la mission

Remous au sein du parti démocratique sénégalais(PDS). En effet, la fédération du parti établi en Italie ne valide pas le choix porté sur les personnes désignées pour la collecte de parrainages. Ces hommes et femmes représentés par Aliou Gueye, « considèrent que les personnes qui ont convaincu le Secrétaire Général National Maitre Abdoulaye Wade à prendre cette décision sont les ennemis jurés de la cohésion au sein du parti. Cette nomination arbitraire et autoritaire en Italie est inacceptable, et sera combattue jusqu’à la dernière énergie » , font – ils savoir à travers un communiqué proposé in extenso.

« La fédération PDS d’Italie rejette la désignation des personnes chargées du parrainage dans la diaspora et plus précisément en Italie.

Cette énième forfaiture est sans doute la goutte qui fait déborder le vase et qui plus, n’a aucun fondement logique. Elle est tout simplement basée sur un copinage et des mensonges fabriqués de toute pièce. Soyez convaincu que cela ne passera pas en ce qui concerne la fédération d’Italie.

Nous considèrerons que les personnes qui ont convaincu le Secrétaire Général National Maitre Abdoulaye WADE à prendre cette décision sont les ennemis jurés de la cohésion au sein du parti. Cette nomination arbitraire et autoritaire en Italie est inacceptable, et sera combattue jusqu’à la dernière énergie.

Elle risque de compromettre l’unité qui a toujours prévalu au sein de notre fédération et qui plus, réduire les chances de notre candidat le frère KARIM MEISSA WADE.

Cette démarche n’est rien d’autre qu’un parachutage irréfléchi et contre productif qui rime contre les intérêts du parti et ses textes.

Au moment où tous les candidats déclarés et leurs coalitions s’activent sur le terrain pour maximiser leurs chances, la direction des structures, l’équipe chargée des parrainages devraient éviter de faire prendre une décision pareille en Italie réputée être un bastion sûr du PDS.

La fédération exige que cette erreur soit réparée dans les plus brefs délais. Ceci est le premier acte posé et rien ne sera de trop pour barrer la route à ces faussaires qui manœuvrent matin et soir contre l’intérêt des militants et du parti.

La fédération renouvelle son soutien au candidat du parti le frère KARIM WADE, tout en l’interpellant à plus de vigilance face à ces gens encagoulés qui cherchent toujours à le tromper avec de fausses informations qui le plus souvent ne reflètent guère la réalité du terrain. »