Parcours de Mame Madior Boye: Le Témoin témoigne

Le journal Témoin, dans sa parution du jour, a apporté des précision sur le cursus de l’ancienne première ministre Mame Madior Boye.

DEVOIR DE VÉRITÉ: LES LONGUES BONNES ÉTUDES D’UNE MAGISTRATE NOMMÉE MAME MADIOR BOYE

Sur un plateau d’une télévision, un intervenant a soutenu que le président Abdoulaye Wade avait nommé des ministres « bac+2 » comme Mame Madior Boye qui fut Premier ministre.Une déclaration faite lors d’un de ces débats politiques. Ici, il n’est pas question de polémiquer puisque les magistrats et camarades de promotion de Mame Madior Boye semblent être mieux placés pour rétablir la vérité. Mais un devoir de vérité s’impose à ceux qui ont eu à connaitre la biographie de « Sokhna-si », première femme à avoir dirigé la Primature depuis notre accession à l’indépendance. Ce, après de longues études universitaires et formations professionnelles (Bac+7) sanctionnées par un diplôme de magistrate en France. Il est vrai que les longues études sont prestigieuses et encourageantes. Mais elles doivent être bonnes pour ne pas être un frein sur le marché du travail et de la compétence

professionnelle. Parce qu’il n’est pas rare d’entendre ou de lire des témoignages d’étudiants diplômés qui, malgré de longues études doublées d’une bonne formation « Bac+14 » ou « Bac+20 » ne parviennent pas à décrocher d’emplois à la hauteur de leurs ambitions. Ou de leurs études. Pendant ce temps, les diplômés ou licenciés

« Bac+2 » ou « Bac+4 » brillent de mille feux de compétence. La magistrate Mame Madior Boye, elle, fait partie des cadres dont la compétence professionnelle est le fruit de longues et bonnes études (Bac+7). Après avoir obtenu son baccalauréat (lycée Faidherbe de Saint-Louis), elle est allée à la Faculté de droit de l’Université de Dakar où elle a décroché sa maitrise au bout de quatre (04) ans. L’ancienne Première ministre de Me Abdoulaye Wade est admise au Centre national d’études judiciaires de Paris puisqu’à l’époque, le Sénégal n’avait pas d’école de magistrature (Enam). Et au bout de trois(03) ans de formation en France, Mame Madior Boye a prêté serment comme magistrat devant la Cour d’appel de Paris. Ensuite, elle est restée en France pour faire son stage pratique au Tribunal de grande

instance de Nice.

De retour au Sénégal, elle est nommée Présidente de l’Association Sénégalaise d’Etudes et de Recherchesjuridiques (Aserj) créée par le 1er Président de la Coursuprême, feu Kéba Mbaye, Me Abdoulaye Wade, avocat à la Cour, Me Fadilou Diop, avocat à la Cour, Me Mademba Sy et beaucoup d’autres membres. Entre temps les femmes qui étaient membres de l’Aserj ont créé l’AJS (Associations des juristes sénégalaises) pour consacrer plus de temps aux questions de la famille en général et des femmes en particulier, tout en restant membres de l’Aserj. Dans les débats juridiques et conférences aux thèmes liés aux droits des femmes, Mame Madior Boye se distinguait par son expertise et son éloquence. La qualité de ses interventions a été toujours magnifiée par Pr Iba Der Thiam et feu Sidy Lamine Niasse même s’ils ne partageaient pas certains

points de vue. Elue Présidente de la Fédération internationale des femmes de carrières juridiques sans être candidate, Mme Mame Madior Boye a eu à représenter le Sénégal et l’Afrique dans les grands sommets africains où il était question de parler de parler des femmes et de leurs droits. Après avoir remarqué et apprécié les principes, la combativité, la compétence et le brillant parcours professionnel de cette grande magistrate, Me

Abdoulaye Wade l’a nommée Premier ministre. Une grande première au Sénégal ! Nous avons évoqué juste une toute partie du long Cv de Mme Mame Madior Boye qui clôt le débat, nous l’espérons.

Pape Ndiaye, le Temoin