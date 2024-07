Papé Alé Niang : “L’unique solution, dire la vérité au peuple que …”

Le directeur général de la RTS, Papé Alé Niang, préconise un langage franc avec les Sénégalais. Selon lui, après les 100 premiers jours, les nouvelles autorités doivent dire la vérité au peuple et procéder à des changements.

“Juste trois mois au pouvoir. Et on se rend compte que les choses les plus élémentaires sont en réalité des urgences à régler. L’unique solution est de dire la vérité au peuple et procéder à des ruptures. Sinon, ce sera le retour de bâton“, a-t-il posté sur X (anciennement Twitter).

En commentaire à ce post, le président-directeur général du groupe Dmedia, Bougane Guèye Dani, parle d'”aveu”.