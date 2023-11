Pape NDIAYE de Walf TV a fait des révélations sur des membres de l’opposition sénégalaise. Sur une émission sur la chaine de Feu Sidy Lamine NIASS, il a déclaré que des opposants sont tapis dans l’ombre pour qu’Ousmane SONKO reste en prison.

« Lorsque je recommencerai mes chroniques, vous comprendrez ma direction. Mais pour l’instant, je vais vous confier des points sur lesquels je vais me concentrer. Le premier point, c’est qu’il y a certaines personnes au Sénégal que l’on peut considérer comme des hyènes se cachant avec la peau de chèvre, et un varan qui se cache dans l’eau. Les personnes que j’ai pu identifier et qui sont visées font partie exclusivement de l’opposition. Au moment où je vous parle, elles font tout pour que Ousmane Sonko ne sorte jamais de la prison », a-t-il d’abord déclaré.

« De plus, elles passent leur temps à accuser l’État alors que celui-ci n’a rien fait de mal et ne fait que son travail. De toutes les façons, lorsque je reprendrai ma chronique, je vais dévoiler ces personnes-là une par une. Je ne parlerai même pas de parrainage, mais elles n’auront même pas une seule signature », a ensuite promis Pape NDIAYE sur Walf TV.