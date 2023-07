Le Président de la République Macky SALL a demandé au Premier Ministre de présenter, lors du prochain Conseil des Ministres, le Plan d’action du Gouvernement pour les six prochains mois (juillet au 31 décembre 2023).

Parmi les priorités, Macky SALL a souligné à Amadou BA l’importance des programmes visant l’équité sociale et territoriale tels que les bourses de sécurité familiale, le PUDC, le PUMA, PROMOVILLES, PACASEN urbain et rural, ainsi que les solutions rapides pour promouvoir la formation, l’apprentissage, l’entrepreneuriat et l’emploi des jeunes.

Le Chef de l’État Macky SALL a insisté auprès de Amadou BA sur l’impératif de prendre en charge de manière optimale la jeunesse en tant que priorité stratégique de la Nation. Cela implique d’intensifier la mise en place de dispositifs d’insertion professionnelle pour les jeunes, en se basant sur les résultats du programme « XEYU NDAW NI » et les réalisations des centres départementaux de formation professionnelle et des Maisons de la Jeunesse et de la Citoyenneté.