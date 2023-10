Palais : les députés de Bennoo chez Macky Sall

Le Président Macky Sall, chef de Bennoo Bokk Yaakaar, reçoit ce vendredi les députés de ladite coalition. Cette audience se tient deux jours après le remaniement qui a vu deux parlementaires de premier plan de la mouvance présidentielle, Me Oumar Youm et Daouda Dia, rejoindre le gouvernement.

Selon Bés Bi, qui donne l’information, il s’agira pour la Majorité d’harmoniser les positions avant la grande rentrée parlementaire au cours de laquelle les suppléants de Youm et Dia seront installés et leurs remplaçants pour les postes de président du groupe Benno et de questeur, respectivement, désignés.

Oumar Youm est devenu ministre des Forces armées et Daouda Dia celui de l’Élevage et des Productions animales. Ousmane Guèye prendra le siège du premier tandis que celui du second ira à Bakary Camara.