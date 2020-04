Oussouye : 39 pêcheurs mis en quarantaine à Elinkine

Des pêcheurs de nationalité Ghanéenne ont été interceptés par la marine et mis en quarantaine dans une école à Elinkine, département d’Oussouye. Au nombre de trente-neuf (39), ces derniers revenaient des pays de la sous-région, renseigne la Rfm.

« Il s’agit de deux pirogues qui ont quitté Elinkine le 28 mars. Il s’est trouvé que les pêcheurs sont arrivés le 9 avril. A l’aller, ils étaient partis à 30, mais au retour, ils sont revenus avec 9 autres. Une des pirogues a fait 5 de plus et une autre 4 de plus. Ce qui fait 9 intrus. C’est pour cela que nous avons décidé de les confiner dans le CEM d’Elinkine depuis hier. Ils vont y rester pour 14 jours », a déclaré le maire de la commune de Mlomp3.

Selon Michel Diatta, toutes les dispositions ont été prises pour qu’il n’y ait pas de contacts entre eux et les populations d’Elinkine.