Humeubeul 2023 : La fête du roi d’Oussouye prend une tournure scientifique pour protéger l’environnement

L’édition 2023 du Humeubeul a une dimension scientifique inédite avec l’ajout d’un atelier sur l’environnement. Les organisateurs ont choisi de traiter du thème : « Prévenir, traiter, optimiser le déchet : Protéger et valoriser notre environnement ».

Les participants, conscients de l’importance de protéger l’environnement, souhaitent produire un mémorandum pour la commune d’Oussouye à l’issue de l’atelier, renseigne Le Quotidien.

Le programme du Humeubeul comprend également une plantation symbolique d’arbres par le roi, le maire et le sous-préfet, ainsi que des ateliers pour sensibiliser les enfants à l’environnement.

Des spectacles théâtraux, des expositions, des séances de danse et de lutte traditionnelle, des concerts et des ateliers de percussions pour les enfants sont également au menu de cet événement culturel et scientifique.

La commune d’Oussouye célèbre le Humeubeul depuis deux semaines, une fête culturelle qui unit les habitants du département autour de la joie, du pardon et de l’espérance.

Le mot « Humeubeul » signifie en diola « fêter dans la joie, le bonheur et la tolérance ». Cet événement se compose de 15 jours de rituels suivis de 3 jours de festivités, soit un total de 18 jours avec des phases spirituelles et culturelles distinctes.

Durant la phase festive, les participants peuvent apprécier les danses « Ekonkone » et des séances de lutte traditionnelle entre garçons et filles. Le Humeubeul a lieu chaque année à la même période, à la fin de la saison des cultures. Il est précédé de prières pour que la pluie se maintienne suffisamment longtemps pour favoriser la maturation des cultures céréalières.

La tradition du Humeubeul, également connue sous le nom de « fête du roi d’Oussouye », remonte au 15e siècle. Elle est un événement majeur pour les habitants et les ressortissants du département.

Plus qu’une simple célébration, le Humeubeul a joué un rôle important dans la réconciliation des communautés pendant la crise en Casamance. Cette fête rassemble, renforce les liens et favorise le pardon entre les participants.