Ousmane Sonko : « Nous ne nous battons pas pour des listes ou des postes, nous nous battons pour des… »

« Je veux dire aux Sénégalais que nous ne sommes obnubilés par les titres. Nous ne nous battons pas pour des listes ou des postes, Nous nous battons pour des principes et pour la préservation de notre démocratie ». Ces mots sont du président de Pastef/Les patriotes, ce mercredi 15 juin, au cours de la conférence de presse des leaders de Yewwi Askan Wi suite à l’interdiction de leur manifestation qui était prévue ce vendredi 15 juin.

« On ne change pas. On maintient notre manifestation. Je me demande même si on ne doit pas le faire à la place de l’indépendance », balance Ousmane Sonko. Qui ajoute : « Les leaders vont introduire un référé au niveau de la Cour suprême mais je ne crois pas en cette juridiction ».

En sus, l’ancien inspecteur des Impôts et Domaines de renseigner : « Je ne veux pas même être député. J’ai un mandat à Ziguinchor et je ne veux pas de cumul de fonctions. Je veux me préparer pour la présidentielle. Nous menons un combat de principe. Les élections législatives sans les ténors de l’opposition, c’est quel genre d’élection. L’annulation de nos candidatures sans base légale et la confiscation de nos libertés, ne va pas passer. Et cela se jouera dans la rue et j’invite tous les Sénégalais à sortir».